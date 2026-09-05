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Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'nde çarpışma: 4 kişi yaralandı

Yeni Sanayi Sitesi'nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 06:52

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 07:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'nde çarpışma: 4 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Erzincan'da, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

yaralıların durumu:

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavilerine başlandı.

soruşturma sürüyor:

Kazanın oluş nedenine ilişkin polis ekiplerinin inceleme başlattığı, yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ERZİNCAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

ERZİNCAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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