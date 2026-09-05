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Taşpazar'da kalp krizi: sürücü polis ekiplerinden ilk müdahalesini aldı

Aksaray'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Mehmet B., polisin araç içi ilk müdahalesiyle ambulans gelene kadar desteklenip hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 04:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşpazar'da kalp krizi: sürücü polis ekiplerinden ilk müdahalesini aldı

Aksaray'ta yaşanan olayın ayrıntıları:

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. 73 yaşındaki Mehmet B., Tiyatro Kavşağı'ndan şehir merkezi istikametine seyrederken Pirali Sultan Caddesi Kavşağı'na geldiği sırada aniden rahatsızlandı ve kalp krizi belirtisi gösterdi. Kavşakta bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini gören sürücü, polis memurlarının yanına gelerek durumunu bildirdi.

polisin araç içindeki ilk müdahalesi:

Polis memurları olay yerinde ilk müdahaleyi hemen başlattı. Ekipler, sürücüye su içirdi, araç içinde durumunu izledi ve ambulans gelene kadar rahat nefes alması için aracı dışarı çıkarmasına yardımcı oldu. Müdahale sırasında yaşlı sürücünün otomobili polis ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine çağrılan ambulans kısa sürede adrese ulaştı. Sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansta yapılan müdahale ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayda, polis ekiplerinin hızlı fark edip yaptığı ilk yardımın hasta nakline kadar geçen sürede hayati önem taşıdığı belirtildi.

AKSARAY’DA ARAÇ KULLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ POLİS MEMURLARINDAN YARDIM İSTEDİ. İLK...

AKSARAY’DA ARAÇ KULLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ POLİS MEMURLARINDAN YARDIM İSTEDİ. İLK MÜDAHALESİ ARAÇ İÇİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN YAŞLI ADAM OLAY YERİNE ÇAĞIRILAN AMBULANSA HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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