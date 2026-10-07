Erzincan’da 104 kişiye kapsamlı sağlık eğitimi ve tarama düzenlendi

etkinlik ve katılımcılar:

Erzincan’da 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince Yenimahalle Kur’an Kursu’nda düzenlenen etkinlikte 104 vatandaşa sağlık hizmetleri ve bilgilendirme verildi. Etkinlik, katılımcılara temel sağlık bilgileri sunmanın yanı sıra yerinde tarama ve değerlendirmeler yapılmasını amaçladı.

çocuklar ve ebeveynlere yönelik eğitimler:

Etkinlikte çocuklara teknoloji bağımlılığı konusunda eğitimler verilirken, ebeveynlere de bu konuda farkındalık sağlandı. Ayrıca diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından beslenme, ruh sağlığı ve kronik hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldı. KETEM ekipleri ise kanser taramalarıyla ilgili açıklamalar gerçekleştirerek tarama önemine dikkat çekti.

tarama, ölçüm ve yönlendirme:

Vatandaşlara etkinlik kapsamında postür analizi, el ve bilek kavrama testi, tansiyon ve kan şekeri ölçümü ile ağız ve diş muayenesi yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sağlık kuruluşuna başvurması uygun görülen vatandaşlar gerekli yönlendirmelerle hastaneye yönlendirildi.

ERZİNCAN'DA 2 NOLU SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ EKİPLERİNCE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 104 VATANDAŞA SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÇEŞİTLİ KONULARDA BİLGİLENDİRME YAPILDI