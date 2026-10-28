erzincan'da artrit farkındalığını güçlendiren eğitim programı

Erzincan'da artrit farkındalığı artırılıyor

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, Dünya Artrit Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Programın temel amacı, toplumda artrit hakkında bilinç düzeyini yükseltmek ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaktı.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitimlerde artrit tanımı, sık görülen belirtiler, korunma yolları ve temel yönetim ilkeleri ele alındı. Merkezde görev yapan fizyoterapistler Yağmur Özcan ve Muhammed Atay Erükcü tarafından verilen oturumlar, katılımcıların hastalık hakkında doğru bilgi edinmesini ve günlük yaşamda uygulanabilecek basit önlemleri öğrenmesini hedefledi.

Program aynı zamanda hizmet içi eğitimlerle sağlık personelinin bilgi ve becerilerini tazelemesine, halk eğitimleriyle de erken tanı ve yaşam kalitesinin korunmasına yönelik toplumsal bilincin desteklenmesine odaklandı.

Uzmanların rolü ve beklentiler:

Fizyoterapistler ve sağlık çalışanlarının verdiği eğitimler, hem bireylerin kendi sağlıklarını daha iyi yönetmelerine hem de sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna katkı sağlıyor. Merkez yetkilileri, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam etmesinin, toplumda artritle ilgili farkındalığın kalıcı hale gelmesine yardımcı olacağı görüşünde.

Yerel düzeyde yapılan bu tür eğitim girişimleri, toplum sağlığının güçlendirilmesine ve kronik hastalıkların yönetiminde toplumsal sorumluluğun artmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

ERZİNCAN’DA DÜNYA ARTRİT GÜNÜ KAPSAMINDA EĞİTİM DÜZENLENDİ