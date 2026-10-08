Sınır bölgesinde operasyon: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığına yönelik müdahale

Operasyonun kapsamı:
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılarına yönelik planlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.
Yetkililer, operasyonun önceden belirlenen adres ve noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktardı.
Soruşturma ve takip süreci:
Yakalanan şüphelilerle ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Jandarma ekiplerinin, benzer vaka ve örgütlenmeleri önlemeye yönelik denetim ve operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.
ŞANLIURFA’DA 9 GÖÇMEK KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI
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