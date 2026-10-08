Siirt'te asansörde ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Siirt'te akşam saatlerinde bir asansör kazası yaşandı; 8 yaşındaki çocuğun ayağının sıkışması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 18.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çubuk Caddesi'nde meydana geldi. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri durumu ilgili birimlere bildirdi.

Müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 8 yaşındaki M.Ş.C. kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı.

SİİRT’TE ASANSÖRDE AYAĞI SIKIŞAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.