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Siirt'te asansörde ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde asansörde ayağı sıkışan 8 yaşındaki M.Ş.C., AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siirt'te asansörde ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Siirt'te asansörde ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı

Siirt'te akşam saatlerinde bir asansör kazası yaşandı; 8 yaşındaki çocuğun ayağının sıkışması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 18.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çubuk Caddesi'nde meydana geldi. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri durumu ilgili birimlere bildirdi.

Müdahale ve sevk:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 8 yaşındaki M.Ş.C. kurtarıldı ve ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli ve idari inceleme başlatıldı.

SİİRT’TE ASANSÖRDE AYAĞI SIKIŞAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILARAK...

SİİRT’TE ASANSÖRDE AYAĞI SIKIŞAN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK, EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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