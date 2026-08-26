Yalova'da sanayi, yatırım ve istihdam için ortak adımlar

MARKA yönetim kurulunun Yalova toplantısı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yönetim Kurulu, Yalova Makine İhtisas OSB ev sahipliğinde bir araya gelerek TR42 bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınma önceliklerini değerlendirdi. Toplantıya Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlık ederken, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Düzce Valisi Mehmet Makas ve MARKA Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantıda ele alınan gündemler:

Görüşmeler sırasında bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, yatırım ve girişimcilik ortamının güçlendirilmesi ile istihdamın artırılmasına yönelik politikalar ön plana çıktı. Toplantı, ajansın TR42 kapsamındaki illere yönelik proje ve destek programlarının değerlendirilmesi; ortak çalışma alanlarının tespiti ve kapasite artırıcı adımların planlanması için bir istişare zemini sundu.

OSB sunumu ve nitelikli istihdam odaklı çalışmalar:

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, OSB'nin kuruluş süreci, mevcut durumu, gelişim adımları ve sanayi altyapısına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Özdemir, OSB'nin Yalova'nın sanayi ve yatırım kapasitesine katkılarını anlattı ve MARKA desteğiyle hayata geçirilen Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi kapsamında yürütülen eğitim ve istihdama yönelik faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Merkezde gerçekleştirilen eğitim programları ve sanayinin talep ettiği nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine dönük uygulamalar, bölge sanayisinin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilerek ele alındı. Toplantı, TR42 bölgesindeki iller arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak proje üretimine yönelik adımların atılması açısından önemli bir fırsat sundu.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIYA VALİ USTA’NIN YANI SIRA BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN VE DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS İLE BİRLİKTE MARKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KATILDI.