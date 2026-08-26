Dolar 48,1132 +0,07%
Euro 56,1504 -0,05%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.263,97 +0,03%
EUR/USD 1,1667 -0,07%
Brent Petrol 85,82 -1,66%
--°

Yalova'da sanayi, yatırım ve istihdam için ortak adımlar

Yalova Makine İhtisas OSB ev sahipliğinde yapılan MARKA yönetim kurulu toplantısında TR42 bölgesinin yatırım, istihdam ve iş birliği gündemleri ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yalova'da sanayi, yatırım ve istihdam için ortak adımlar

MARKA yönetim kurulunun Yalova toplantısı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Yönetim Kurulu, Yalova Makine İhtisas OSB ev sahipliğinde bir araya gelerek TR42 bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınma önceliklerini değerlendirdi. Toplantıya Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta başkanlık ederken, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Düzce Valisi Mehmet Makas ve MARKA Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantıda ele alınan gündemler:

Görüşmeler sırasında bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, yatırım ve girişimcilik ortamının güçlendirilmesi ile istihdamın artırılmasına yönelik politikalar ön plana çıktı. Toplantı, ajansın TR42 kapsamındaki illere yönelik proje ve destek programlarının değerlendirilmesi; ortak çalışma alanlarının tespiti ve kapasite artırıcı adımların planlanması için bir istişare zemini sundu.

OSB sunumu ve nitelikli istihdam odaklı çalışmalar:

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, OSB'nin kuruluş süreci, mevcut durumu, gelişim adımları ve sanayi altyapısına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Özdemir, OSB'nin Yalova'nın sanayi ve yatırım kapasitesine katkılarını anlattı ve MARKA desteğiyle hayata geçirilen Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi kapsamında yürütülen eğitim ve istihdama yönelik faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Merkezde gerçekleştirilen eğitim programları ve sanayinin talep ettiği nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine dönük uygulamalar, bölge sanayisinin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilerek ele alındı. Toplantı, TR42 bölgesindeki iller arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak proje üretimine yönelik adımların atılması açısından önemli bir fırsat sundu.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB’NİN EV...

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, YALOVA MAKİNE İHTİSAS OSB’NİN EV SAHİPLİĞİNDE, YALOVA VALİSİ AHMET HAMDİ USTA BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIYA VALİ USTA’NIN YANI SIRA BOLU VALİSİ ABDULAZİZ AYDIN VE DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS İLE BİRLİKTE MARKA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da Perşembe Pazarı modern otoparka dönüştü, ilk iki saat ücretsiz
images

Vezirköprü’de orman köylülerine 7 milyonun üzerinde ORKÖY yatırımı
images

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı
images

Alanya için sahada: odanın yeni dış ticaret ofisi ve sektör talepleri takipte

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atatürk Üniversitesi'nde nanobiyoteknoloji deneyimi yerli üretime dönüşüyor

ASKİ’den yeni su kaynakları için yoğun sondaj seferberliği

Güvenlik kamerası görüntüleri Güllü'nün ölümü sonrası paniği ortaya koydu

İlk bavulum ilk biletim üç yıldır Hataylı gençlerin yanında

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı