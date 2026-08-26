Kars'ın hilal ve at nalı tabyası: Gemli Tabya havadan ortaya çıkan planıyla korunmayı bekliyor

gemli tabya havadan görünümüyle dikkat çekiyor:

Kars merkezine yakın konumda yer alan ve Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Gemli Tabya, son olarak havadan çekilen görüntülerde sıra dışı mimarisini ortaya koydu. Yerden bakıldığında büyük bölümü yıpranmış ve terk edilmiş izlenimi veren yapı, hava fotoğraflarında hilal ve at nalı biçimli planıyla Türkiye’de nadir örneklerden biri olduğunu gösteriyor. Bu görünüm, tabyanın sadece askeri bir savunma yapısı olmanın ötesinde döneminin mühendislik ve kent savunma anlayışına dair bilgi verdiğini ortaya koyuyor.

tarihi işlevleri ve kullanım geçmişi:

1854 yılında Kerim Paşa tarafından inşa ettirilen Gemli Tabya, Kars’ın savunmasında kritik roller üstlendi. Yapı, 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve 1918-1920 dönemindeki Osmanlı-Ermeni çatışmaları sırasında aktif olarak kullanıldı. Zaman içinde askeri amaçların değişmesi ve kent çevresinde çok sayıda tabyanın bulunması, Gemli Tabya’yı mimari açıdan öne çıkarırken, yapı farklı dönemlerde işlev değişiklikleri de yaşadı; bir dönem kadın hapishanesi olarak kullanılması bunlar arasında yer alıyor.

Yaklaşık iki asırlık geçmişine rağmen yapıda yeterli bakım yapılmadığı için bazı duvarlarda çökme, iç mekanlarda yıkılma ve deformasyonlar oluştu. Bu durum, tabyanın hem fiziki bütünlüğünü hem de taşıdığı tarihî bilgiyi tehdit ediyor.