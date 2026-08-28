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Erzincan'da mobilya atölyesini saran yangın iki saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Erzincan'da Ehlibeyt Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın yoğun duman oluşturdu, itfaiyenin iki saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da mobilya atölyesini saran yangın iki saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

erzincan'da olay yeri ve müdahale:

Erzincan'da Ehlibeyt Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, kurtarma ekipleri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İmalathanedeki mobilya ve diğer yanıcı malzemelerin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler, alevlerin çevredeki iş yerleri ve yapılara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi ve yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında imalathane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

dumanın etkisi ve görüntüler:

Günün ağarmasıyla yapılan drone çekimlerinde, yangından yükselen yoğun dumanın Erzincan Ovasının geniş bir bölümünü kapladığı görüldü. Görüntüler yangının boyutunu net biçimde ortaya koydu.

inceleme ve sonraki adımlar:

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasarın boyutunu ve olayın nedenini tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

ERZİNCAN’DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK...

ERZİNCAN’DA MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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