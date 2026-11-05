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Tramvayda duygu sömürüsü yapan kadın zabıta ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de tramvayda çocuğum hasta diyerek para isteyen kadın zabıta tarafından yakalandı; üzerinden çıkan paralara el konuldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tramvayda duygu sömürüsü yapan kadın zabıta ekiplerince yakalandı

olay ve müdahale:

Eskişehir'de bir tramvay yolculuğu sırasında, yolculardan 'çocuğum hasta' diyerek para isteyen bir kadının olduğu ihbarı üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Tramvay içinde duygu sömürüsü yaparak para talep ettiği tespit edilen kadın, zabıta ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay yerinde yapılan müdahalede kadının üzerinden çıkan paralara el konuldu ve hakkında ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem başlatıldı. Müdahale, toplu taşıma araçlarında düzeni sağlamak ve yolcuların huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirildi.

denetimlerin amacı ve çağrı:

Zabıta ekipleri, gelen ihbarlar ve rutin kontroller çerçevesinde toplu taşıma araçlarındaki dilencilik olaylarına karşı düzenli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ekipler, yolculararın rahatsız olmasına ve kamu düzeninin bozulmasına neden olan davranışlara müdahale ediyor.

Zabıta memuru Hülya Peksu, 'Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları olarak dilencilikle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın duygularını sömüren ve rahatsız eden kişilere karşı ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor' diyerek vatandaşlardan duyarlı olmalarını ve benzer durumları bildirmelerini istedi.

Zabıta yetkilileri, toplu taşıma araçlarında huzurun korunmasının öncelikli olduğunu belirterek, benzer olaylarla karşılaşılması durumunda vatandaşların zabıta ekiplerine veya yetkili mercilere bildirimde bulunabileceğini bildirdi.

KADININ ÜZERİNDEN ÇIKAN PARALARA DA EL KONULDU.

KADININ ÜZERİNDEN ÇIKAN PARALARA DA EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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