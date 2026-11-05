Dolar 50,0427 +0,03%
Euro 56,2882 +0,07%
Bist 11.333,27 -1,26%
Altın Gram 6.630,96 +1,19%
EUR/USD 1,1230 -0,04%
Brent Petrol 96,79 +2,29%
--°

Kocasinan'da birinci kat dairesinde yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde birinci kattaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü; polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 16:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocasinan'da birinci kat dairesinde yangın kontrol altına alındı

kocasinan'da ev yangını hızlı müdahale ile söndürüldü:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Boylar Caddesi üzerindeki bir apartmanın birinci kat dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sırasında çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, yangının boyutunu gösterdi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmayla yangın kısa süre içinde söndürülerek kontrol altına alındı. Müdahale sırasında can kaybı bilgisi paylaşılmadı; ekipler, yangının çevreye sıçramasını önlemek için öncelikli tedbirler aldı.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı ve maddi hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayla ilgili detayların yapılacak inceleme sonrası netleşeceğini bildirdi.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarsus'ta Çukurova havalimanında İnterpol listesinde yer alan hükümlü yakalandı
images

Kaçış rotasında saldırı: İhsaniye'de yedi kişi öldürüldü
images

Siirt'te yağış sonrası rögar kapağı yerinden çıktı, araç çukura saplandı
images

Gercüş çevre yolunda şiddetli çarpışma: minibüsteki üç kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çameli'de gastronomi şöleni: unutulan lezzetler kuzine sobalarında hayat buluyor

Denizli yeni döneme 520 yataklı devlet hastanesiyle giriyor

Silopi'de halk eğitimi kurslarının erişim ve verimlilik gündemi

Kars'ta akşamı beyaza çeviren kar, çobanları arazide sınadı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam