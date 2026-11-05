İhsaniye'de Kıyır yakınlarında iki araçta beş ceset tespit edildi

olay yerine intikal ve ilk müdahale:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında, iki araç içinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu. İhbarı takiben bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde ilk incelemeleri başlattı.

güvenlik önlemleri ve inceleme süreci:

Jandarma ekiplerinin çevredeki güvenlik tedbirleri altında olay yerinde delil güvenliği sağlanmaya çalışıldı. Yetkililer, soruşturmanın ilerlemesi için bölgeyi çalışmaya kapattı ve inceleme başlattı.

kimlik tespiti ve soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili olarak kimlik tespit çalışmaları sürdüğü bildirildi. Yetkililer, tespit ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ek bilgi verileceğini kaydetti; soruşturmanın tüm yönleriyle yürütüldüğü belirtildi.

Afyonkarahisar’da araç içinde 5 kişinin cesedi bulundu