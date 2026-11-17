Erzincan'da sanayi sitesinde araç yangını

Yangın, Mengüceli Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde M.A.'ya ait oto kaporta iş yerinde meydana geldi. İş yerinde bulunan bir araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İş yeri sahibi, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine iş yeri sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ERZİNCAN’DA SANAYİ SİTESİNDEKİ OTO KAPORTA İŞ YERİNDE BULUNAN BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ