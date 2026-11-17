Erzincan'da sabah soğuğu araç camlarını buz tuttu

Erzincan'da gece boyunca etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde de devam etti. Kent merkezinde ve çevre ilçelerde araç camlarında meydana gelen buzlanma, gündelik trafiği ve sabah hazırlıklarını etkiledi. Vatandaşlar, özellikle işe gitme saatlerinde camlardaki buzları temizlemek için ekstra zaman ayırdı.

hava durumu ve meteoroloji uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, bölgenin parçalı ve çok bulutlu olacağı; sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis olmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın ise güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörüldü.

sabah rutini ve yerel etkiler:

Sabah erken saatlerde dışarı çıkanlar araç camlarındaki buzları kazıyarak veya aracın ısıtılmasını bekleyerek çözülme sağlamaya çalıştı; bazı vatandaşlar camlardaki buzların çözülmesi için yaklaşık 5 dakika bekledi. Soğuk hava, bölgedeki bazı derelerin kenarlarında kısmi buzlanmalara da yol açtı.

Gece ölçümlerine göre en düşük hava sıcaklıkları Erzincan merkezde 2, Çayırlı, Refahiye ve Tercan’da eksi 3, İliç ve Kemah’ta 3, Kemaliye ve Üzümlü’de 3, Otlukbeli’nde ise eksi 5 derece olarak kaydedildi. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaya, zorunlu olmadıkça erken saatlerde trafiğe çıkmamaya çağırdı.

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