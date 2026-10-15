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Erzincan’da sağanak tarım alanlarını ve ulaşımı etkiledi

Erzincan'da sağanak, Çağlayan beldesinde HES su seviyesini en üste çıkardı; taşan sulama kanalları tarım arazilerini bastı, Sansa mevkisi ulaşımı kısıtladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan’da sağanak tarım alanlarını ve ulaşımı etkiledi

Erzincan’da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Erzincan genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar, özellikle Çağlayan beldesi ile çevresinde su baskınlarına yol açtı. Meteoroloji tarafından verilen sarı kodlu uyarı kapsamında kentte yaşamı zorlayan sağanak, yer yer ulaşım ve tarımsal faaliyetleri etkiledi.

HES ve sulama kanallarındaki durum:

Çağlayan beldesindeki hidroelektrik santralinde (HES) su seviyesi en üst seviyeye ulaştı. Bu yükselme nedeniyle sulama kanallarından taşan sular, çevredeki tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Bölgedeki ilgili ekipler, olası daha büyük zararları önlemek için hızlı müdahaleye başladı.

Ulaşımda alınan önlemler:

Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde sel suları nedeniyle kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Sürücülere, güzergâhın durumunu takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda çağrı yapıldı. Bölgedeki yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir acil durumda müdahale için hazır bekliyor.

Bölgede devam eden çalışmalarda, taşkınların yol açtığı zararların en aza indirilmesi ve yerel halkın güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer tarafından yapılacak yeni değerlendirmeler ile birlikte olası ek önlemler ilan edilecek.

ERZİNCAN’DA SAĞANAK SONRASI SULAMA KANALLARI TAŞTI

ERZİNCAN’DA SAĞANAK SONRASI SULAMA KANALLARI TAŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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