Dolar 49,4122 +0,07%
Euro 55,5222 +0,51%
Bist 12.006,72 -0,92%
Altın Gram 6.621,92 +1,47%
EUR/USD 1,1213 +0,50%
Brent Petrol 104,65 -1,33%
--°

Girlevik şelalesinden çamurlu sel: restoranlar suyla doldu, yol ulaşıma kapandı

Girlevik Şelalesi'nden taşan çamurlu su, Çağlayan'daki restoranlarda hasara yol açtı; Sansa Deresi mevkiinde Erzurum-Erzincan kara yolu tek yönlü kapandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Girlevik şelalesinden çamurlu sel: restoranlar suyla doldu, yol ulaşıma kapandı

Erzincan'da Girlevik Şelalesi taşkını hayatı etkiledi

Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın ardından Girlevik Şelalesi'nden çamurlu sel suları akmaya başladı. Çağlayan beldesinde sel sularıyla birlikte şelalenin rengi çamura döndü ve bölgedeki işletmeler olumsuz etkilendi.

Restoranlarda tahliye çalışmaları:

Belde merkezindeki bazı restoranlarda su baskınları görüldü. İşletme sahipleri, su baskınlarının etkisini azaltmak ve eşyalarını korumak amacıyla masa ve sandalyeleri güvenli bölgelere taşımaya başladı. Çalışanlar, müşterilerin güvenliğini sağlamaya öncelik veriyor.

Kara yolu ulaşıma kapandı:

Selin etkisiyle Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi de ulaşıma kapatıldı; bölge tek yönlü olarak trafiğe kapalı tutuluyor. Sürücülere güzergâh durumunu takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü, yetkililerin ve vatandaşların yeni yağışlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ÇAĞLAYAN BELDESİNDEKİ GİRLEVİK ŞELALESİ’NDEN...

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ÇAĞLAYAN BELDESİNDEKİ GİRLEVİK ŞELALESİ’NDEN ÇAMURLU SEL SULARI AKMAYA BAŞLADI. BELDEKİ RESTORANLARDA SU BASKINLARI YAŞANIRKEN İŞLETME SAHİPLERİ MASA VE SANDALYELERİ TAHLİYE ETMEYE BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gebze'de sağanakla mücadeleye 289 personel ve 47 araçla müdahale
images

Kepez'de 101 ihbara karşı kapsamlı seferberlik
images

Çorum'da sabah sisleri yüksek kesimleri örttü
images

Yalova'da bir günde aylık ortalamayı geçen yağış ve süren müdahaleler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa seferberlikte: 839 personel ve 285 araç 14-15 ekimde görevde

Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü, mahallelerde tahliye ve önlem alındı

Müttefik istihbarat operasyonunda Reyhanlı saldırısının firari ismi Mihraç Ural yakalandı

Açlıkla israfın çelişkisi: gıdada sürdürülebilirlik ve teknolojinin gerekliliği

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor