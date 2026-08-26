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Erzincanlı güreşçi Kamaloğlu'ndan Taranto'da teknik üstünlükle altın

Erzincanlı güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Taranto'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda 57 kiloda Lydia Perez Tourino'yu 4-0 yenerek altın madalya kazandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 07:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincanlı güreşçi Kamaloğlu'ndan Taranto'da teknik üstünlükle altın

Erzincanlı güreşçi Kamaloğlu'ndan Taranto'da teknik üstünlükle altın

Erzincanlı milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunlarında kadınlar 57 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Finalde İspanyol Lydia Perez Tourino'yu 4-0 mağlup eden Kamaloğlu, turnuvayı altın madalyayla tamamladı.

Müsabaka seyrinde öne çıkan sonuçlar:

Kamaloğlu çeyrek finalde Tunuslu Chad Celjeli'yi 8-1 yenerek üst tura çıktı. Yarı finalde karşılaştığı, Avrupa üçüncüsü İtalyan Fabiana Rinella karşısında ise rakibine 11-0 teknik üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Finaldeki 4-0'lık skorla turnuvanın son galibi oldu.

Performansın önemi ve değerlendirme:

Kamaloğlu'nun maçlardaki skorları, turnuva boyunca gösterdiği kontrol ve etkinlik düzeyini ortaya koyuyor. Çeyrek finalden finale kadar aldığı farklı galibiyetlerle altın madalyaya ulaşması, hem bireysel kariyeri hem de Erzincan için gurur verici bir sonuç olarak öne çıkıyor.

ERZİNCANLI MİLLİ GÜREŞÇİ ELVİRA SÜLEYMAN KAMALOĞLU, İTALYA&#039;DA DÜZENLENEN 20. AKDENİZ OYUNLARI&#039;NDA...

ERZİNCANLI MİLLİ GÜREŞÇİ ELVİRA SÜLEYMAN KAMALOĞLU, İTALYA'DA DÜZENLENEN 20. AKDENİZ OYUNLARI'NDA KADINLAR 57 KİLODA ALTIN MADALYA KAZANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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