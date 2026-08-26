Harbiye Atatürk Parkı'ndaki hidro havuz temizliği kullanım konforunu artırdı

Çalışmanın kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı içindeki hidro havuzta kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Müdahale, amfibik makine ile birlikte görevli personelin koordinasyonunda yürütüldü ve havuz içindeki birikintiler temizlenerek kullanım güvenliği sağlandı.

Saha uygulamaları:

Çalışma kapsamında sadece havuz içi temizliği değil, havuz çevresinde de detaylı temizlik yapılarak alanın daha düzenli görünmesi sağlandı. Ekipler, kir ve tortu birikimlerini giderdi; çalışma sırasında hijyen ve emniyet önlemlerine dikkat edildi.

Toplumsal etki ve devam eden program:

Belediye yetkilileri, bu tür müdahalelerin vatandaşların ortak kullanım alanlarını temiz, düzenli ve sağlıklı koşullarda kullanabilmesi amacıyla önem taşıdığını vurguladı. HBB tarafından 15 ilçede benzer temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi, böylece halk alanlarının kullanım konforu artırılmaya devam ediyor.

HBB EKİPLERİ, DEFNE’NİN HARBİYE MAHALLESİ’NDEKİ ATATÜRK PARKI’NDA BULUNAN HİDRO HAVUZU’NDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.