Dolar 49,8339 +0,10%
Euro 55,4766 +0,20%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.521,74 -0,10%
EUR/USD 1,1137 +0,06%
Brent Petrol 111,22 +1,65%
--°

Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 29 Ekim için hazırladığı 'Umuda açılan ilk sesiz' klibi, görev bilinci ve umut mesajını duyguyla buluşturdu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:46

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 13:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi

Erzurum 112'den 29 Ekim'e duygusal gönderme

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı video kliple sosyal medyada dikkat çekti. Cumhuriyetin kuruluş felsefesi ile acil çağrı merkezinin hayat kurtaran misyonunu bir araya getiren çalışma, kısa sürede çok sayıda izlenme ve paylaşım aldı.

Klibin mesajı:

'Umuda açılan ilk sesiz'

Her saniyenin önemini biliyoruz. Çünkü bazen bir çağrı bir hayata umut olabilir. Yaşamı koruyor, umudu büyütüyoruz. Huzur ve güveni birlikte sağlıyoruz. Cumhuriyetimizin aydınlattığı yolda ilerliyor, her gün her görevde milletimizin yanında yer alıyoruz. Umuda açılan ilk sesiz. Her çağrıda, her görevde hayat için görev başındayız. Çünkü Cumhuriyet, hepimizin ortak geleceğidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Sahadaki sorumluluk ve izleyici ilgisi:

Klipte, 112 çalışanlarının omuzlarındaki miras ve sorumluluk vurgulandı; her çağrının dikkatle karşılandığı, zamana karşı yarışılan anların anlatıldığı sahneler yer aldı. Erzurum 112'nin 7 gün 24 saat esasına göre milletin güvenliği ve sağlığı için sahada olduğu belirtilerek, personelin yaşamı koruma ve umudu büyütme kararlılığı ön plana çıkarıldı.

Çalışma, sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorum ve alkış aldı; izleyiciler klibin hem içerik hem de duygusal ton açısından takdir edildiğini paylaştı. Erzurum 112'nin hazırladığı bu klip, Cumhuriyet değerleri ile acil hizmet anlayışını yan yana koyarak farkındalık yaratmayı amaçladı.

ERZURUM 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL OLARAK...

ERZURUM 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN VİDEO KLİP, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi
images

Muğla'da çocuk evinde hizmetler ve yaşam koşulları yerinde değerlendirildi
images

Devrek'te 29 ekim kutlaması anıta çelenk sunumuyla başladı
images

Yağmur altında askerleri örnek alan çocukların yürek ısıtan duruşu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muratpaşa kaymakamı İhsan Kara için valilikte gözyaşlarıyla veda

Okulda rahatsızlanan 9 yaşındaki Ömer Halis toprağa verildi

Tilkinin minare macerası: iki tilki bahçe kenarında yiyecek ararken görüntülendi

Gaziantep’te şafak baskınlarıyla hırsızlık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı