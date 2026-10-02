Erzurum 2029 hedefini güçlendiriyor: üniversite sporlarında güçlü iş birliği

FISU heyeti Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret etti:

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu heyeti, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelerek Erzurum'un büyük ölçekli üniversite sporları organizasyonlarına ev sahipliği hedefini değerlendirdi. Heyette FISU CEO'su Matthias Remund, FISU Spor Koordinatörü Shen Zhen ve FISU Kış Oyunları Koordinatörü Milan Augustin ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Genel Sekreter Dr. Mehmet Yönal yer aldı.

Erzurum'un geçmiş tecrübesi ve 2028 hazırlıkları:

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un uluslararası organizasyonlar konusundaki birikiminin altını çizdi. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın şehirde sadece geçmişte yapılmış bir etkinlik olmadığını, kurumsal hafıza ve deneyim oluşturduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'nın Erzurum'a kazandırılmasının bu birikimin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı ve 2011 tecrübesiyle 2028 hazırlıklarının 2029 hedefi için zemin hazırladığını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi'nin 2011 organizasyonunda üstlendiği görevler, öğrenci ve akademisyen katkısı ile sağlanan insan kaynağının önemine dikkat çekildi. Rektör, üniversitenin o tarihten bu yana bilimsel altyapısını, uluslararası ağını ve öğrenci potansiyelini güçlendirdiğini belirterek bu birikimin 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için kritik bir kaynak olacağını söyledi. Hacımüftüoğlu, 2011'in tecrübesi ve 2028'in heyecanıyla 2029'a hazır olunduğunu ifade etti.

Altyapı, paydaşlık ve üniversitenin rolü:

Görüşmede, kış sporları altyapısı ve şehirdeki çok paydaşlı iş birliği masaya yatırıldı. Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un Palandöken merkezli kış sporları altyapısını bir avantaj olarak nitelendirdi ve Palandöken'in uluslararası standartlarda yarışmalara uygun bir merkez olduğunu belirtti. Ayrıca şehrin spor kültürü ve halkın kış sporlarına olan ilgisinin başarıda belirleyici bir unsur olduğuna dikkat çekti.

Hacımüftüoğlu, büyük organizasyonların tek kurumun çabasıyla değil, bir şehir ve paydaşlar topluluğunun ortak iradesiyle gerçekleştiğini söyledi. Bu bağlamda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, kamu kurumları ve özel sektörün katkılarının önemine vurgu yapıldı. Atatürk Üniversitesi, bu sürecin yalnızca paydaşı değil sorumluluğunu üstlenecek güçlü bir aktörü olmayı hedefliyor.

Rektör Hacımüftüoğlu sözlerini, sahip olunan altyapı, insan kaynağı ve üniversitelerin kapasitesine işaret ederek tamamladı: Erzurum, Palandöken, üniversiteler ve paydaşlarla 2029 hedefinin gerçekleştirilebileceği değerlendirildi. Ayrıca üniversite sporlarının yükseköğretimin uluslararasılaşmasında önemli bir araç olduğuna dikkat çekildi; büyük organizasyonların bilim, kültür ve gençlik etkileşimini güçlendiren fırsatlar sunduğu belirtildi.

Ziyaret, Erzurum'un 2029 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları hedefi, kış sporları altyapısının durumu ve üniversite sporlarının uluslararası boyutunun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinin ardından sona erdi. Heyet, daha sonra Rektör Hacımüftüoğlu ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek konuyla ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdi.

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (FISU) CEO’SU MATTHİAS REMUND, FISU SPOR KOORDİNATÖRÜ SHEN ZHEN VE FISU KIŞ OYUNLARI KOORDİNATÖRÜ MİLAN AUGUSTİN İLE TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANI VE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MUTLU TÜRKMEN İLE TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ DR. MEHMET YÖNAL, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.