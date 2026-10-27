Dolar 49,7825 +0,02%
Euro 55,5535 -0,18%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.523,82 +0,93%
EUR/USD 1,1147 -0,29%
Brent Petrol 109,43 -1,18%
--°

Sur'un kamusal alanlarını korumak ortak sorumluluğumuz

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Sur'da kaldırım işgallerinin önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması ve tarihi dokunun korunmasına destek verdi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sur'un kamusal alanlarını korumak ortak sorumluluğumuz

DTSO'dan destek ve uyarı:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından Suriçi'nde yürütülen kaldırım işgallerinin önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması ve kamusal alanların düzenlenmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini açıkladı. DTSO açıklamasında, bu çalışmaların hem kent yaşamının hem de turizm ve ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından önemine vurgu yapıldı.

Sur'un önemi ve korunma gerekçesi:

Sur, Diyarbakır için tarih, kültür, turizm ve ticaret açısından merkezi bir konumda bulunuyor. Açıklamada, tarihi sokak ve kaldırımların insanların güvenli ve engelsiz kullanımına açık olmasının kent içi hareket ve ziyaretçi deneyimi açısından hayati olduğu belirtildi. Özellikle Gazi Caddesi'nde yaşanan gelişmeler sonrası DTSO, yerel yönetimlerin uygulamalarına duyarlı yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Esnaf, vatandaş ve yönetimler için çağrı:

DTSO, esnafı ve tüm vatandaşları kamusal alanların korunmasına katkı sunmaya ve sağduyulu davranmaya davet etti. Açıklamada ayrıca, yerel yönetimlerin çalışmalarının destekleneceği; esnaf hassasiyetlerini gözeten, ortak akla dayanan ve kalıcı çözümler üretilmesi için işbirliğinin sürdürüleceği vurgulandı. DTSO, Sur'un ortak miras olduğuna dikkat çekerek bu mirasın korunmasının gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, kamusal alanların düzenlenmesinin kent ekonomisi ve turizmi için de fayda sağlayacağını belirterek, yerel yönetimlerle birlikte yürütülecek uygulamalarda yapıcı rol üstleneceğini duyurdu.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SUR BELEDİYESİ...

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SUR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARİHİ SURİÇİ’NDE KALDIRIM İŞGALLERİNİN ÖNLENMESİ, YAYA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, KAMUSAL ALANLARIN DÜZENLENMESİ VE TARİHİ KENT DOKUSUNUN KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Boyraz'tan öğrencilere çağrı: bu trende 'eserim var' diyebilirsiniz
images

Zonguldak’ta 103. yıl coşkusu iki gün sürecek
images

Gençler Komşum Projesi ile yaşlılarla gönül bağı kuruyor
images

Uluköy'de içme suyu hattı 14 kilometreyle yenilenerek asbestten arındırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te sabah baskını: nitelikli yağma iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Çambeyli'de ahşap ev alevleri itfaiyenin müdahalesiyle durduruldu

İnternet tuzağı: Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu

Ev sahibi Alanya'da gol şovu: Serenity Alanya Belediyespor son 16'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı