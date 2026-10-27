Sur'un kamusal alanlarını korumak ortak sorumluluğumuz

DTSO'dan destek ve uyarı:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından Suriçi'nde yürütülen kaldırım işgallerinin önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması ve kamusal alanların düzenlenmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini açıkladı. DTSO açıklamasında, bu çalışmaların hem kent yaşamının hem de turizm ve ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından önemine vurgu yapıldı.

Sur'un önemi ve korunma gerekçesi:

Sur, Diyarbakır için tarih, kültür, turizm ve ticaret açısından merkezi bir konumda bulunuyor. Açıklamada, tarihi sokak ve kaldırımların insanların güvenli ve engelsiz kullanımına açık olmasının kent içi hareket ve ziyaretçi deneyimi açısından hayati olduğu belirtildi. Özellikle Gazi Caddesi'nde yaşanan gelişmeler sonrası DTSO, yerel yönetimlerin uygulamalarına duyarlı yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Esnaf, vatandaş ve yönetimler için çağrı:

DTSO, esnafı ve tüm vatandaşları kamusal alanların korunmasına katkı sunmaya ve sağduyulu davranmaya davet etti. Açıklamada ayrıca, yerel yönetimlerin çalışmalarının destekleneceği; esnaf hassasiyetlerini gözeten, ortak akla dayanan ve kalıcı çözümler üretilmesi için işbirliğinin sürdürüleceği vurgulandı. DTSO, Sur'un ortak miras olduğuna dikkat çekerek bu mirasın korunmasının gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, kamusal alanların düzenlenmesinin kent ekonomisi ve turizmi için de fayda sağlayacağını belirterek, yerel yönetimlerle birlikte yürütülecek uygulamalarda yapıcı rol üstleneceğini duyurdu.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK, DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SUR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARİHİ SURİÇİ’NDE KALDIRIM İŞGALLERİNİN ÖNLENMESİ, YAYA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, KAMUSAL ALANLARIN DÜZENLENMESİ VE TARİHİ KENT DOKUSUNUN KORUNMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI.