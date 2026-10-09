Erzurum iş dünyasının aynası: Hisarcıklıoğlu'ndan Özakalın'a dikkat çeken övgü

Video seçim sürecinde yeniden gündeme geldi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) başkanlık seçimlerinin hızlandığı dönemde, mevcut ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırmızı Grup Başkan Adayı Saim Özakalın tarafından paylaşılan bir video yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Videodaki ifadeler, hem yerel hem de ulusal iş dünyası temsilcilerinin değerlendirmelerini hatırlatıyor.

Paylaşılan görüntüler, 26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu dönemine ait kayıtlardan hazırlandı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ETSO ve Özakalın hakkındaki tespitlerini içeriyor.

Hisarcıklıoğlu'nun değerlendirmeleri:

Videoda Hisarcıklıoğlu, ETSO'nun üretkenliğine vurgu yaparken kurumun proje kapasitesini öne çıkarıyor. Özellikle "ETSO proje fabrikası gibi çalışıyor" ifadesi, odanın proje geliştirme dinamizmine dikkat çekiyor. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, ETSO'nun hizmet kalitesini "5 yıldızlı hizmet" şeklinde nitelendirerek, Paris, Londra ve Berlin örnekleriyle kıyasladı.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler, ETSO'nun yalnızca yerel üyelerine yönelik hizmetleriyle değil, kurumsal kapasitesi ve proje üretme yeteneğiyle de dikkat çektiğini gösteriyor.

Özakalın'a yönelik kişisel övgüler:

Videodaki en dikkat çekici bölüm ise Hisarcıklıoğlu'nun Saim Özakalın için sarf ettiği sözler oldu. Hisarcıklıoğlu, "Saim kardeşimin bilgisinden, tecrübesinden bizzat istifade ediyorum" diyerek Özakalın'ın TOBB bünyesindeki katkılarına vurgu yaptı. Bununla birlikte "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir başarısı varsa burada Saim kardeşimin katkısı vardır" şeklindeki ifadesi, Özakalın'ın ulusal düzeydeki rolünü ve etkisini öne çıkardı.

Bu sözler, Özakalın'ın ETSO başkanlığı dönemindeki icraatlarının yanı sıra, TOBB içindeki temsil ve katkısına dikkat çeken bir referans olarak algılanıyor.

Temsil ve seçim iletişimi odağı:

Videoda ayrıca ETSO'nun 35 yıl aradan sonra TOBB Yönetim Kurulunda yeniden temsil edilmesine ilişkin vurgu yer aldı. Özakalın'ın bu dönemdeki TOBB görevi, Erzurum iş dünyasının ulusal platformlardaki görünürlüğü açısından önem taşıyor.

Seçim sürecinde paylaşılan bu tür görüntüler, adayların projelerini ve vaatlerini tartıştığı bir ortamda geçmiş dönemdeki kurumsal kazanımları hatırlatma işlevi görüyor. Özakalın cephesinden yapılan paylaşım, özellikle geçmiş icraatların ve kurumsal temsilin seçim iletişiminde öne çıkarılması stratejisinin bir örneği oldu.

ETSO'da devam eden başkanlık yarışı sürerken, Palandöken Ekonomi Forumu'ndan alınan bu görüntüler ve Hisarcıklıoğlu'nun açıklamaları, Saim Özakalın'ın yeni dönem adaylığında geçmişte yapılan çalışmaları ve TOBB düzeyindeki katkılarını gündeme getiriyor.

ETSO BAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİNDE YENİDEN GÜNDEME GELEN VİDEO, TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN SAİM ÖZAKALIN HAKKINDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ DEĞERLENDİRMELERİNİ BİR KEZ DAHA KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE TAŞIDI.