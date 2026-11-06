Mardin'de kardeşlik, hukuk ve hizmet vurgusu: Akın Gürlek'in mesajı

Programın detayları:

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de çeşitli ziyaret ve açılışlara katıldı. İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışının ardından AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda gerçekleşen programda iki bakan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişini anarak partinin 24 yıllık hizmet sürecine dikkat çekti; şehir ve bölge özelinde yaşanan değişimin altını çizdi.

Kardeşlik ve terörle mücadele:

Bakan Gürlek konuşmasında en büyük sermayelerinin kardeşlik olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 21. yüzyılına ilişkin hedeflerin kardeşlik zemininde yükseleceğini belirten Gürlek, terörle mücadelede amaçlarının çocuklara daha güvenli, daha huzurlu bir gelecek bırakmak olduğunu söyledi.

Konuşmada, emperyalist güçlerin ve çeşitli yapıların yarım asırdır bu coğrafyada fitne ve ayrıştırma girişimlerinde bulunduğu iddiası tekrarlanırken, bunların her seferinde başarısız olduğu kaydedildi. Gürlek, Türkiye'nin karşılaştığı saldırılara ve denemelere rağmen liderlik, parti teşkilatı ve millet iradesi sayesinde yoluna devam ettiğini ifade etti.

Terörle mücadele sürecine ilişkin yol haritasını özetleyen Bakan, sürecin ilgili kurumlarca teyit edilmesi gerektiğini, unsurların silahsızlandırılması ve huzur ile güvenliği tehdit eden şartların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti. Gürlek sözlerini “Biz kimseyle pazarlık yapmadık, yapmayız.” sözleriyle noktaladı.

Hukuk, hesap verebilirlik ve hizmet anlayışı:

Gürlek, adalet vurgusunu sürdürerek partinin iç denetimine dikkat çekti. “Biz içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız,” diyen Bakan, hesap verilebilirlik ilkesini ön plana aldı: “Kendi göbeğimizi kendimiz keser, hesabımızı yalnızca millete veririz.”

Bu çerçevede, yolsuzluk iddiaları ve muhalefetin eleştirilerine karşı öne çıkan pozisyon, partinin halka hesap verme yükümlülüğünü içtenlikle taşıdığı yönünde oldu. Gürlek, icraat ve hizmet odağından sapılmaması gerektiğini, söylem değil uygulama üzerinden değerlendirme yapılmasını istedi.

Gelecek vizyonu ve yerel dönüşüm:

Bakan Gürlek, Mardin özelinde geçen yıllardaki yaşam koşullarındaki değişimi hatırlatarak bugün kültürel faaliyetlerin, turizmin, eğitimin ve sanayinin daha rahat yürütüldüğünü söyledi. Kürtçe eğitim veren bölümlerin Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yer alması gibi somut örneklerle bu dönüşümün altını çizdi ve vatandaşlara bu kazanımlara sıkı sıkı sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Gürlek, kamu yatırımları ve projelerin halk lehine sonuçlar ürettiğini ifade ederek, Türkiye'yi her alanda ileri taşımak için uzun vadeli bir yolculukta olduklarını dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın değerlendirmesi:

Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti'nin çeyrek asra yaklaşan siyasi yürüyüşünde yalnızca büyük yatırımların değil, halkın fedakârlığı ve samimiyetinin de rol oynadığını vurguladı. Işıkhan, salonu dolduranlara hitaben partinin başarısında teşkilat mensuplarının, seçmenlerin ve sahadaki destekçilerin belirleyici olduğunu söyledi.

Işıkhan, 3 Kasım 2002 seçimleri ve sonrasındaki dönemi hatırlatarak partinin milletle kurduğu gönül bağının, karşılaşılan krizleri aşmada anahtar olduğuna dikkat çekti. Siyaset anlayışlarında milletle arada mesafe olamayacağını belirten Işıkhan, partinin halkın içinden gelen bir yapı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin geleceğine ilişkin vizyonu geniş tutan Işıkhan, ekonomi, istihdam, adalet, sosyal güvenlik, eğitim ve teknoloji alanlarında ülkeyi ileri taşımaya çalıştıklarını aktardı. Ayrıca Türkiye'nin bölge ve dünyadaki rolüne vurgu yaparak, ülkenin güçlenmesinin sadece yurttaşlara değil, bölge ve dünyada umudunu Türkiye'ye bağlayanlara da katkı sağlayacağına işaret etti.

Mardin vurgusu ve yerel sorumluluk:

Her iki bakan da Mardin'in farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu belirtti. Işıkhan, Mardin'in kardeşlik mirasını koruma ve şehrin kalkınmasına katkı sağlama taahhüdünü yineledi: "Bizler de Mardin'in evlatları olarak bu kardeşlik mirasını koruyacak ve hemşehrilerimizin refahını artırmak için çalışacağız."

Ziyaret, hem merkezi hükümetin yerel ayağındaki yatırımların ve hedeflerin aktarılması hem de partinin iç disiplin, hesap verebilirlik ve terörle mücadeleye ilişkin söylemlerinin teyidi niteliğindeydi. Bakanların mesajları, hizmete, hukuka ve toplumsal birlikteliğe vurgu yapan bir çerçevede şekillendi.

Program, açılışlar ve ziyaretlerin ardından kamuoyuna aktarılan bu mesajlarla sona erdi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN, AK PARTİ MARDİN İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ. BAKAN GÜRLEK BURADA YAPTIĞI KONUŞMADA, ‘’BİZ İÇİMİZDE YANLIŞ YAPAN, ŞAN VE MADDİYAT HIRSINA YENİK DÜŞEN, ARSIZLIK VE YOLSUZLUKLA ANILAN HİÇ KİMSEYİ BARINDIRMAYIZ’’ DEDİ.