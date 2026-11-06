Erzurum turizmi için ortak vizyon buluşması

erzurum turizmini hareketlendirme hamlesi

Erzurum turizminin geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin daha etkin kullanılması amacıyla kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Ziyarette, şehrin kış, doğa ve kültür turizmi kaynaklarının ulusal ve uluslararası ölçekte daha iyi değerlendirilmesi hedeflendi. Toplantıda katılımcılar, mevcut imkânların koordineli kullanımıyla sürdürülebilir büyüme sağlanabileceği görüşünde birleşti.

sürdürülebilir turizm için güç birliği:

Üst düzey turizm heyeti; Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Metehan Eyüboğlu, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Nuh Şenol, Ejder3200 Başkan Vekili Selim Bağrıyanık ve Satış Pazarlama Müdürü Can Karadan oluştu. Heyet, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansını ziyaret ederek bölgesel politika ve kaynakların sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda nasıl eşgüdümlü kullanılabileceğini değerlendirdi.

koordinasyon ve ortak projeler:

Görüşmede, paydaşlar arasında bilgi paylaşımı, altyapı planlaması ve tanıtım faaliyetlerinde ortak hareket etmenin önemi vurgulandı. Katılımcılar, kamu kurumları ile özel sektör arasındaki koordinasyonun bölge turizminin sürdürülebilir gelişiminde hayati rol oynayacağını belirtti ve yeni dönemde uygulanmak üzere ortak projeler geliştirme kararlılığı ortaya koydu.

Toplantı, öneri ve görüş alışverişlerinin ardından, Erzurum'un turizm lokomotifini harekete geçirmek üzere koordinasyonu güçlendirme hedefiyle sona erdi. Taraflar, atılacak somut adımlar için takip mekanizmaları ve iş birliği modelleri üzerinde çalışılacağını bildirdi.

ERZURUM TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ, BÖLGENİN TURİZM POTANSİYELİNİN DAHA ETKİN KULLANILMASI VE SEKTÖRDEKİ İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ.