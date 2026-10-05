Erzurum turizminde ivme yükseldi: ilk 8 ayda 428 bin 563 ziyaretçi

Erzurum turizminde 2026'nın ilk 8 ayı:

Erzurum, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde turizmde güçlü bir artış kaydederek 428.563 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen rakamlar, 2025'in aynı dönemindeki 313.004 ziyaretçi sayısına kıyasla 115.559 kişilik bir artış olduğunu ve toplamda yüzde 36,9 yükseliş sağlandığını gösteriyor. Bu performans, kentin geçen yılın tamamındaki 493.641 ziyaretçi sayısının ilk 8 ayda yüzde 86,8'ine ulaşmasını sağladı.

aylar bazında büyüme oranları:

Yılın her ayında artış gözlenirken en yüksek aylık sıçrama Ocak ayında yaşandı. Ocak 2025'te 40.466 olan ziyaretçi sayısı, Ocak 2026'da 65.465'e yükselerek yüzde 61,8 artış gösterdi. Diğer aylardaki artış oranları ise şöyle gerçekleşti: Şubat yüzde 44,2, Mart yüzde 41,3, Nisan yüzde 39,4, Mayıs yüzde 28,7, Haziran yüzde 32,7, Temmuz yüzde 31,0 ve Ağustos yüzde 24,1. Bu dağılım, turizm hareketliliğinin yalnızca kış sezonuna bağlı kalmayıp yılın geneline yayıldığını işaret ediyor.

konaklama ve yerli turist etkisi:

Ziyaretçi sayısındaki artış, konaklama verilerine de yansıdı. 2025'in ilk 8 ayında toplam geceleme 596.896 iken, 2026'nın aynı döneminde bu rakam yüzde 27,5 artışla 761.278'e ulaştı. Böylece Erzurum, 2025 yılının 12 aylık geceleme toplamı olan 936.489'un yüzde 81,3'ünü sadece ilk 8 ayda yakalamış oldu.

Bu dönem içinde turizm hareketliliğinin lokomotifi yerli turistler oldu. Yerli turist sayısı geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 41,3 artışla 285.650'den 403.634'e yükseldi. Yerli turistlerin gerçekleştirdiği geceleme sayısı da yüzde 31,0 artarak 548.205'ten 719.943'e çıktı.

Erzurum'un yıl sonu hedefleri de bu veriler doğrultusunda güncellendi. 2025'in Eylül-Aralık döneminde kent 180.635 ziyaretçi ağırlamıştı; 2026'nın son dört ayında benzer veya daha yüksek bir hareketlilik sürerse, kentin yıllık toplam turist sayısının 600.000 barajını rahatlıkla aşacağı öngörülüyor. Sektör temsilcileri ayrıca, mevcut eğilim devam ederse toplam geceleme sayısının yıl sonunda ilk kez 1.000.000'un üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Veriler, kentin turizm çeşitliliğinin ve talep artışının sürdüğünü; yerli turistin rolünün belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki dört ay, Erzurum'un yıl sonu hedefine ulaşmasında belirleyici olacak.

ERZURUM TURİZMİNDE 2026 YILININ İLK 8 AYINDA BÜYÜK BİR İVME YAKALANARAK, TOPLAM TURİST SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 36,9 ARTIŞLA 428 BİN 563’E ULAŞTI. KENTİN YIL SONU HEDEFİ İSE 600 BİN TURİST SINIRINI AŞMAK.