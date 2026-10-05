Umre dönüşü fenalaşan 80 yaşındaki Akif Kesici Yüksekova'da defnedildi

Cenaze töreni ve güzergahı:

Umre ziyaretini tamamladıktan sonra yurda dönen 80 yaşındaki Akif Kesici, İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen Kesici kurtarılamadı; vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Havalimanındaki müdahale:

İstanbul Havalimanı'nda yaşanan rahatsızlık anında müdahale edildi. Ambulans ve sağlık ekiplerinin çabalarına karşın müdahaleler sonuç vermedi. Acı haberin ardından Kesici'nin yakınları ve çok sayıda seveni İstanbul'a gelerek yetkililerle temas kurdu.

Yüksekova'daki uğurlama:

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Kesici'nin naaşı uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürüldü. Buradan kara yoluyla memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilen cenaze, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Törene yüzlerce vatandaş katıldı; cenaze, gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Acılı yakınlar ve katılımcılar, Kesici'nin son yolculuğunda birlik ve dayanışma gösterdi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN 80 YAŞINDAKİ AKİF KESİCİ, HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.