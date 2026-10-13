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Tokat'ta artan başvurular sonrası uzmanlardan hijyen çağrısı

Tokat'ta 9 Ekim'den beri başvuranlarda bulantı, halsizlik ve bazen ishal görüldü; norovirüs şüphesi sürüyor, uzmanlar hijyete dikkat edilmesini uyarıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tokat'ta artan başvurular sonrası uzmanlardan hijyen çağrısı

Tokat'ta sağlık şikâyetleri ve uzman değerlendirmesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Karaman, 9 Ekim Cuma akşamından itibaren şehirde hastanelere başvuruların sürdüğünü açıkladı. Karaman, başvuranlarda en sık bulantı ve halsizlik olduğunu, bazı vakalarda ise ishal, kas ağrısı ve baş ağrısı görüldüğünü belirtti.

Söylenen belirtiler ve klinik seyir:

Karaman, hastaların klinik bulgularının daha çok norovirüs enfeksiyonunu andırdığını, ancak henüz kesinleşmiş bir laboratuvar tetkik sonucunun açıklanmadığını vurguladı. Sağlıklı yetişkinlerde şikâyetlerin genellikle 2 ila 3 gün içinde gerileyebildiği; ancak çocuklar, bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Sıvı desteği ve tedavi yaklaşımı:

Hastalarda kaybedilen sıvının yerine konmasının önemine dikkat çeken Karaman, hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanılmaması gerektiğini söyledi. Tekrar başvuran hastalarda kramp tarzı karın ağrıları, halsizlik ve kusmaya bağlı yeme içme güçlüğünün öne çıktığı, bu hastalara klinikte gerektiğinde serumla sıvı desteği verildiği ve belirli bir süre takipten sonra taburcu edildikleri bildirildi.

Karaman kendi biriminde o sırada yatarak tedavi gören hasta olmadığını, başvuruların devam ettiğini, cumartesi gününden itibaren bir artış görüldüğünü ancak bugünkü başvuruların bir miktar azaldığını kaydetti.

Kişisel hijyen uyarısı:

Etkenin norovirüs olması durumunda kişiden kişiye bulaş olabileceğine işaret eden Karaman, kişisel hijyete özen gösterilmesini ve şikâyeti olan kişilerin özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakın temastan kaçınmasını önerdi.

Tokat’ta norovirüs şüphesine karşı uzmandan hijyen uyarısı

Tokat’ta norovirüs şüphesine karşı uzmandan hijyen uyarısı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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