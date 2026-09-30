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Erzurum’da ailelere doğum desteği: ağustosta rekor ödeme yapıldı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2026 Ağustos ayında binlerce aileye toplam 28.978.400 TL doğum yardımı ödemesi yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum’da ailelere doğum desteği: ağustosta rekor ödeme yapıldı

Erzurum’da ailelere doğum desteği: ağustosta rekor ödeme yapıldı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kent genelindeki aile yapısını güçlendirmek ve yeni çocuk sahibi olanlara maddi destek sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarda 2026 yılı Ağustos ayında önemli bir adım attı. Bölgedeki ailelere yapılan nakdi yardımlar, hem günlük ihtiyaçların karşılanmasına hem de aile refahının güçlenmesine katkı sağlamak için devam ediyor.

ödemelerin kapsamı ve amaçları:

Kurum tarafından paylaşılan bilgiye göre, 2026 yılı Ağustos döneminde il genelinde doğum yardımı almaya hak kazanan vatandaşlara toplam 28 milyon 978 bin 400 TL tutarında ödeme gerçekleştirildi. Bu kaynak, yeni doğum yapan ailelerin yükünü hafifletmeyi ve yerel düzeyde aile refahını artırmayı hedefliyor. Yürütülen destek programlarının, binlerce haneye doğrudan can suyu olduğu vurgulanıyor.

yetkililerin açıklamaları:

Açıklamada kurumun vizyonuna de atıf yapılarak, "Güçlü aile, güçlü toplum" anlayışı ile ailelerin en hassas ve mutlu dönemlerinde yanlarında olunmaya devam edildiği ifade edildi. Yapılan paylaşımda, ödemelerin periyodik olarak sürdürüleceği ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma çabalarının kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, sağlanan nakdi desteğin yalnızca ekonomik yükü hafifletmekle kalmayıp, uzun vadede aile bütünlüğü ve çocuk refahı üzerinde olumlu etkiler yaratmasının hedeflendiğini kaydetti. Erzurum'da uygulanan bu yardım programının önümüzdeki dönemlerde de takip edilerek, yerel ihtiyaçlara göre şekillendirileceği bildirildi.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDEKİ AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE YENİ...

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KENT GENELİNDEKİ AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE YENİ ÇOCUK SAHİBİ OLAN EBEVEYNLERE MADDİ DESTEK SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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