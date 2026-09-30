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Düzce yurttan örnek dayanışma: öğrenciler Kızılay ile kan bağışında bulundu

Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdundaki kan bağışı etkinliğinde öğrenciler ve personel, Kızılay ile gönüllü kan verip ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce yurttan örnek dayanışma: öğrenciler Kızılay ile kan bağışında bulundu

etkinlik ve katılımcılar

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, öğrenciler ve yurt personeli Kızılay aracılığıyla gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Etkinlikteki gönüllü bağışçılar, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

toplumsal dayanışma ve farkındalık hedefi:

Öğrencilerin ve yurt personelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kan bağışının önemine dikkat çekmeyi ve gençler arasında gönüllülük bilincini artırmayı amaçladı. Katılım, yurt içinde dayanışma ve yardımlaşmanın somut bir örneği olarak öne çıktı.

etkinliğin yürütülmesi ve sonuç odaklılık:

Etkinlik Kızılay koordinasyonunda gerçekleştirildi; bağışların düzenli alınması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli prosedürler uygulandı. Düzenlenen bu tür etkinliklerin, kan bağışına yönelik farkındalığı artırma ve sürekliliğini sağlama yönünde etkili olduğu vurgulandı.

DÜZCE RAZİYE BEGÜM SULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER VE...

DÜZCE RAZİYE BEGÜM SULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİLER VE YURT PERSONELİ KIZILAY ARACILIĞIYLA GÖNÜLLÜ OLARAK KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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