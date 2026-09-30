Atıkları sanatla buluşturan gençlik: sürdürülebilir yarınlar için adımlar

Ziyaretin amacı ve kapsamı:

ÜNİDES kapsamında hayata geçirilen Sürdürülebilir Yarınlar İçin Geleceği Dönüştüren Gençler projesi çerçevesinde, Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Düzce Üniversitesi Gönüllülük, Sanat ve Bilim Topluluğu öğrencileri birlikte Deniz Sağdıç Sustainable Art House'u ziyaret etti.

Gençler, atık ve kullanılmayan materyallerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü çalışmaları yerinde inceleyerek projenin amaçları doğrultusunda sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre bilinci üzerine bilgi edindi.

Sanatın dönüştürücü gücü:

Atıkların yaratıcı yaklaşımlarla yeniden değerlendirildiği eserler, gençlere malzemeyi farklı bir gözle görme imkânı sundu. Bu tür uygulamalar, soyut kavramları somut projeler aracılığıyla anlatırken üretkenliği artırıyor ve katılımcılarda kalıcı bir farkındalık oluşturuyor.

Gençlerin deneyimi ve kazanımları:

Ziyaret, katılımcıların çevreye duyarlı ve üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladı. Gençler, atıkları kaynak olarak görme, tasarım ve uygulama süreçlerine dahil olma yönünde yeni bakış açıları kazandı; böylece geleceği dönüştürme sorumluluğunun kendi ellerinde olduğunu bir kez daha deneyimlediler.

ÜNİDES KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE İLE DÜZCE GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ VE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, ATIK MATERYALLERİN SANAT ESERLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ ÇALIŞMALARI İNCELEYEREK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GERİ DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE BİLİNCİ KONUSUNDA FARKINDALIK KAZANDI.