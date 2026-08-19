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Erzurum’da apartman tartışması can aldı

Yakutiye ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan bıçaklı kavgada 44 yaşındaki Ramazan Ş. hayatını kaybetti, şüpheli E.T. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 19:34

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzurum’da apartman tartışması can aldı

Erzurum’da apartman tartışması can aldı

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında dün meydana gelen kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin kimliği belirlenirken adli soruşturma sürüyor.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, aynı dairede bulunan E.T. (19) ile Ramazan Ş. (44) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli E.T., iddialara göre Ramazan Ş.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan M.T. (44) ise elinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ramazan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı M.T., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Operasyon ve soruşturma:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı E.T.'nin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı. Kimliği ve saklandığı yerin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

ŞÜPHELİ E.T., DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

ŞÜPHELİ E.T., DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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