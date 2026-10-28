Erzurum'da cumhuriyetin 103. yılı törenleri havuzbaşı'nda başladı

Erzurum'da cumhuriyet bayramı kutlamaları başladı

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıldönümü kutlama törenleri, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da resmi programlarla başladı. Açılışta kent protokolü ve kamu kurumları temsilcileri hazır bulundu.

Çelenk sunumu ve resmi tören:

Tören kapsamında Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen Havuzbaşı Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, asker ve polisler, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı ve tören ortak bir katılımla gerçekleştirildi.

Program takvimi ve yer değişikliği:

Erzurum'daki kutlamalar, 29 Ekim 2026'da Valilik Makamında Erzurum Valisi Aydın Baruş tarafından kabul töreni ile sürecek. Hava koşulları nedeniyle başlangıçta planlanan Hastaneler Caddesi'ndeki kutlama törenleri yerine program, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda yapılacak.

Yetkililer, değişikliğin hava muhalefeti nedeniyle alındığını bildirirken, kentteki resmi kutlamaların program akışı ve katılımcı yoğunluğu korunarak devam edeceği belirtildi.

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA TÖRENLERİ, TÜM TÜRKİYE'DE OLDUĞU GİBİ ERZURUM'DA BAŞLADI.