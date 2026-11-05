Erzurum'da minik eller toprakta umut ekti: İyilik Var ile sanat buluşması

etkinlikte sanat, doğa ve dayanışma:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan İyilik Var hareketi kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile LÖSEV iş birliğinde düzenlenen atölye programı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası döneminde Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, lösemili çocuklar ile özel gereksinimli bireylerin bir arada çalıştığı atölyelerde sanat, doğa ve bilim temalarını bir araya getirdi.

Program çocukların talepleri doğrultusunda planlandı; katılımcılar çini, seramik, çömlek, resim, doğa ve bilim atölyelerinde üretim yapma fırsatı buldu. Minikler toprakla çalışarak kendi saksı ve kalemliklerini şekillendirdi, ardından eserlerini rengârenk boyayarak kişiselleştirdi. Üretilen saksılara çocuklar kendi seçtikleri çiçekleri dikti ve ortaya hem somut hem duygusal değeri yüksek çalışmalar çıktı.

sanatın birleştirici gücü:

Atölyelerde lösemili çocukların özel gereksinimli bireylerle aynı ortamda üretmesi programın öne çıkan boyutlarından biri oldu. Birlikte çalışma sürecinde paylaşım ve yardımlaşma öne çıktı; çocuklar arasında kısa sürede gönül köprüleri kuruldu. Sanat, burada sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen bir araç olarak kullanıldı.

il müdürünün vurguları ve çağrı:

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğin çocukların sosyal hayata katılımı ve toplumsal farkındalık açısından önemine dikkati çekti. Aykut, "Çocuklarımızın mutluluğu en büyük kazancımız" sözleriyle, zorlu tedavi süreçlerinden geçen çocukların toplum içinde güçlü ve değerli hissetmelerinin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca İyilik Var hareketinin gönüllülük ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirterek vatandaşları programa katılmaya çağırdı.

Etkinlikte ortaya çıkan eserler, çocukların üretme ve başarma duygusunu pekiştirirken, programın amacı olan toplumsal duyarlılık ve dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması yönünde somut bir adım olarak değerlendirildi. Minik ellerin toprağa şekil verdiği her çalışma, hem emek hem de umut barındırdı; her gülümseme ise etkinliğin amacını doğruladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN "İYİLİK VAR" HAREKETİ KAPSAMINDA, ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE LÖSEV İŞ BİRLİĞİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ANLAMLI BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ. MİNİK ELLERİN TOPRAĞA ŞEKİL VERDİĞİ PROGRAMDA SANAT, DAYANIŞMA VE UMUT BİR ARAYA GELDİ.