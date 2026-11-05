Dağlıca’da ceviz yükü at ve katırlarla köye taşınıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Irak ve İran sınırına yakın Dağlıca köyünün Üçkardeşler mezrasında hasat edilen cevizler, motorlu araçların ulaşamadığı sarp yamaçlardan köye indiriliyor. Her yıl sonbaharda başlayan çalışmada köylüler, sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gidip ağaçlardan topladıkları cevizleri torbalara dolduruyor.

Hasadın ritüeli ve zorlukları:

Yörede yolların yokluğu nedeniyle yük taşımanın tek çözümü atlar ve katırlar. Torbalar, dar patikalardan saatler süren bir yürüyüşün ardından hayvanların sırtına yükleniyor. Bu süreç, sarp arazi ve değişken hava koşullarıyla birleşince hem zaman hem de emek yoğun bir mesaiye dönüşüyor.

Pazar erişimi ve geçim mücadelesi:

Köylüler, ürünlerini doğrudan pazara ulaştıramadıkları için emeğin katlandığını söylüyor. Bir köy sakini şöyle diyor: "Burası dağların merkezi, coğrafyamız çok sarp ve çetin. Arabaların gitmediği, yolun bulunmadığı bu dağlık mezrada her işimizi geleneksel yöntemlerle yapmak zorundayız. Hasat dönemi bizim için hem bereketli hem de oldukça yorucu geçiyor. Ağaçlardan indirdiğimiz cevizleri torbalara koyup atların ve katırların sırtına yüklüyoruz ki köye taşıyabilelim. Ne yazık ki ürünümüzü doğrudan pazara ulaştıramıyoruz, bu da emeğimizi katbekat artırıyor. Bütün zorluklara rağmen atalarımızdan kalan bu geleneği sürdürüyor, dağların arasında bu çetin coğrafyada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz."

Bu geleneksel yöntem, bölge halkının hem kültürel mirasını hem de geçim kaynaklarını doğrudan etkiliyor. Köylüler, yol ve altyapı eksikliğinin giderilmesinin ürünlerin değerini artıracağını ancak şimdilik bu zorluklara rağmen hasadı sürdürdüklerini belirtiyor.

DAĞLICA KÖYÜNÜN ÜÇKARDEŞLER MEZRASINDA HASADI YAPILAN CEVİZLER, AT VE KATIR SIRTINDIN TAŞINIYOR.