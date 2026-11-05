Dolar 50,0421 +0,03%
Euro 56,2522 +0,00%
Bist 11.368,71 -0,95%
Altın Gram 6.644,23 +1,39%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 97,31 +2,84%
--°

Dağlıca’da ceviz yükü at ve katırlarla köye taşınıyor

Yüksekova'nın Dağlıca Üçkardeşler mezrasında ceviz hasadı; araç yolu olmadığı için torbalar at ve katır sırtında köye taşınıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dağlıca’da ceviz yükü at ve katırlarla köye taşınıyor

Dağlıca’da ceviz yükü at ve katırlarla köye taşınıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Irak ve İran sınırına yakın Dağlıca köyünün Üçkardeşler mezrasında hasat edilen cevizler, motorlu araçların ulaşamadığı sarp yamaçlardan köye indiriliyor. Her yıl sonbaharda başlayan çalışmada köylüler, sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gidip ağaçlardan topladıkları cevizleri torbalara dolduruyor.

Hasadın ritüeli ve zorlukları:

Yörede yolların yokluğu nedeniyle yük taşımanın tek çözümü atlar ve katırlar. Torbalar, dar patikalardan saatler süren bir yürüyüşün ardından hayvanların sırtına yükleniyor. Bu süreç, sarp arazi ve değişken hava koşullarıyla birleşince hem zaman hem de emek yoğun bir mesaiye dönüşüyor.

Pazar erişimi ve geçim mücadelesi:

Köylüler, ürünlerini doğrudan pazara ulaştıramadıkları için emeğin katlandığını söylüyor. Bir köy sakini şöyle diyor: "Burası dağların merkezi, coğrafyamız çok sarp ve çetin. Arabaların gitmediği, yolun bulunmadığı bu dağlık mezrada her işimizi geleneksel yöntemlerle yapmak zorundayız. Hasat dönemi bizim için hem bereketli hem de oldukça yorucu geçiyor. Ağaçlardan indirdiğimiz cevizleri torbalara koyup atların ve katırların sırtına yüklüyoruz ki köye taşıyabilelim. Ne yazık ki ürünümüzü doğrudan pazara ulaştıramıyoruz, bu da emeğimizi katbekat artırıyor. Bütün zorluklara rağmen atalarımızdan kalan bu geleneği sürdürüyor, dağların arasında bu çetin coğrafyada ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz."

Bu geleneksel yöntem, bölge halkının hem kültürel mirasını hem de geçim kaynaklarını doğrudan etkiliyor. Köylüler, yol ve altyapı eksikliğinin giderilmesinin ürünlerin değerini artıracağını ancak şimdilik bu zorluklara rağmen hasadı sürdürdüklerini belirtiyor.

DAĞLICA KÖYÜNÜN ÜÇKARDEŞLER MEZRASINDA HASADI YAPILAN CEVİZLER, AT VE KATIR SIRTINDIN...

DAĞLICA KÖYÜNÜN ÜÇKARDEŞLER MEZRASINDA HASADI YAPILAN CEVİZLER, AT VE KATIR SIRTINDIN TAŞINIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor
images

Muş'ta bastonunu doğrultup şaka yapan amca kuyumcuda tebessüm bıraktı
images

Kadın dayanışmasıyla Erzurum’un yerel gündemine ortak bakış
images

Engellerin gerisinde meslek aşkı: Prof. Dr. Erol Kışlı'nin AAMC'de yer alan öykü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de denetimler sürüyor: çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Safranbolu safranında bilim ve mutfak odaklı katma değer vizyonu

Manisa'da tarımın yeni yüzü TEKNOTARIM’26'da buluştu

DTSO ve Düzce Üniversitesi ortaklığı fındıkta kapasite ve katma değer hedefliyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam