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Dolaptan düşen tabancanın kurşunu yüzüne isabet eden Melek Göçer toprağa verildi

Ceyhan'da dolaptan düşen bavuldaki tabancanın ateş alması sonucu yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek Göçer, otopsi sonrası Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:04

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dolaptan düşen tabancanın kurşunu yüzüne isabet eden Melek Göçer toprağa verildi

Olayın gerçekleştiği yer ve yaralanma

Adana'nın Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, dolaptan indirilen bir bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın koşulları ve ilk tespitler:

Olayın anlatımına göre tabanca, bavuldan düşüş ve kazara ateş alma sonucu patladı. Yetkililer, silahın bavulda bulunduğu sırada nasıl ateş aldığına ilişkin incelemeyi sürdürüyor. Olayla ilgili yapılan ilk müdahaleler ve takip eden sağlık işlemleri sonucunda Melek Göçer kurtarılamadı.

Soruşturma, gözaltılar ve adli süreç

Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen karı-koca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ve emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Cenaze işlemleri ve defin

Melek Göçer'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aile tarafından Ceyhan'a getirilen cenaze, yakınlarının gözyaşları arasında Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

ADANA&#039;NIN CEYHAN İLÇESİNDE TABANCAYLA YÜZÜNDEN VURULAN 12 YAŞINDAKİ MELEK GÖÇER&#039;İN CENAZESİ...

ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE TABANCAYLA YÜZÜNDEN VURULAN 12 YAŞINDAKİ MELEK GÖÇER'İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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