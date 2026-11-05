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Vali Aydoğdu: öğretmene verilen değer çocukların yarınıdır

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yavuz Selim İlkokulu ziyaretinde öğrencilerle buluşup öğretmenlerin fedakârlığını vurgulayarak eğitime destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Vali Aydoğdu: öğretmene verilen değer çocukların yarınıdır

Vali Aydoğdu'nun okul ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Yavuz Selim İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında sınıfları dolaşan Aydoğdu, öğrencilerle sohbet etti ve çocukların kendisi için hazırladığı resim ile mektupları kabul etti.

öğrencilerle buluşma:

Sınıf ziyaretlerinde öğrencilerle birebir iletişim kuran Vali Aydoğdu, onların hazırladığı çalışmalara teşekkür etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Sohbetlerde çocukların heyecanı ve ilgisi dikkat çekti; ziyaret, okul topluluğu için moral verici bir atmosfer oluşturdu.

öğretmenin önemi ve vurgular:

Aydoğdu, öğretmenlerle yaptığı görüşmede eğitimin merkezine öğretmeni koymadan başarı elde edilemeyeceğini belirtti. Öğretmenlerin öğrenciler için fedakarca görev yaptığına değinerek, "Onlara verilen değer aslında evlatlarımıza verilen değerdir. Bu nedenle öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı. Gençlerin yetişkinlerin sadece sözlerine değil, davranışlarına da dikkat ettiğini vurgulayan Vali, doğru rol modeller oluşturmanın önemine işaret etti ve "Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğine yön vermek bir milletin yarınlarını inşa etmek demektir." sözleriyle mesajını özetledi.

Ziyaretin sonunda Aydoğdu, öğretmenlere emek ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HACI ÖMER KARTAL İLE YAVUZ SELİM İLKOKULUNU...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HACI ÖMER KARTAL İLE YAVUZ SELİM İLKOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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