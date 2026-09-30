Erzurum'da muhtemel eğitim süresi 17,31 yıla indi: kadınlar erkekleri geride bıraktı

Erzurum'da genel görünüm:

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, Erzurum'da ilkokuldan yükseköğretime (ISCED 1-8) kadar olan muhtemel eğitim süresinin 2018'deki 18,77 yıl seviyesinden 2025'te 17,31 yıla gerilediğini gösteriyor. Cinsiyet bazında 2025 verilerinde kadınlarda 17,34 yıl, erkeklerde ise 17,27 yıl kaydedildi; böylece yıllar içinde daralan fark 0,07 yıl ile kadınlar lehine döndü.

2018'de erkeklerde 19,88 yıl, kadınlarda 17,62 yıl olan düzeyler arasında yaklaşık 2,26 yıllık bir fark vardı. Toplam muhtemel eğitim süresi 2019'da 18,94 yıla, 2020'de 19,29 yıla yükselmiş; 2021'de 18,99 yıl, 2022'de 18,62 yıl, 2023'te 18,19 yıl, 2024'te 17,77 yıl olarak sürmüştür. 2025 verisiyle gerileme devam etmiş ve cinsiyet farkı tersine dönmüştür.

ilkokul-ortaöğretim düzeyinde değişim:

İlkokul-ortaöğretim (ISCED 1-3) kademesinde muhtemel eğitim süresi 2018'de 12,21 yıl olarak kaydedildi. 2019'da 12,25, 2020'de 12,49 yıla yükselen süre, 2021'de 12,37, 2022'de 12,85 oldu. 2023'te 12,13, 2024'te 11,81 olarak gerçekleşen süre, 2025'te hafifçe artarak 11,87 yıl seviyesine geldi. 2025'te erkeklerde 11,89 yıl, kadınlarda ise 11,85 yıl olarak ölçülen değerler birbirine oldukça yakın seyrediyor.

okul öncesi ve cinsiyet eşitliği endeksi:

Okul öncesi eğitim (ISCED 0) düzeyinde muhtemel eğitim süresi 2018'de 0,99 yıl, 2019'da 0,97 olarak kaydedildi. 2020'de gözlemlenen düşüşle 0,53 yıl seviyesine inen süre, 2021'de 1,39 ve 2022'de 1,52 yıla çıktı. 2023'te 1,41, 2024'te 1,27 olan değer, 2025'te 1,31 yıl olarak gerçekleşti; 2025'te erkeklerde 1,32, kadınlarda 1,30 yıl oldu.

Cinsiyet eşitliği endeksinde kademeler arasında dalgalanma görüldü. Okul öncesinde endeks 2018'de 0,99, 2019 ve 2020'de 0,96 olurken 2023'te 1,01 seviyesine çıkmış, 2025'te 0,98 olarak kaydedildi. İlkokul-ortaöğretim düzeyinde endeks 2018-2022 arasında 0,96-0,98 aralığında seyretti, 2023'te 1,004, 2025'te 0,996 oldu.

İlkokul-yükseköğretim düzeyinde (ISCED 1-8) cinsiyet eşitliği endeksi 2018'de 0,89 iken yıllar içinde yükselerek 2023'te 0,98, 2024'te yaklaşık 0,99 seviyelerine geldi ve 2025'te 1,004 olarak kaydedildi. Bu değer, kadınların muhtemel eğitim süresinin 2025'te erkeklerin üzerine çıktığını gösteriyor.

Veriler, Erzurum'da 2018-2025 döneminde genel olarak muhtemel eğitim süresinde azalma olduğunu; aynı zamanda cinsiyetler arasındaki farkın zaman içinde daralarak 2025'te kadınların lehine döndüğünü ortaya koyuyor. Bu eğilim, farklı kademelerdeki dalgalanmalarla birlikte değerlendirilmesi gereken önemli bir göstergedir.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ERZURUM’DA MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİNDE KADINLAR, 2025 YILINDA ERKEKLERİ 0,07 YIL FARKLA GERİDE BIRAKTI.