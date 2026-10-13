Erzurum'da talimatın çarpıtılması idari incelemeye yol açtı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurum, alt birimlere gönderilen hatırlatma mahiyetindeki talimatın içeriğinin sosyal medya paylaşımlarında çarpıtıldığını belirtti ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı.

Talimatın amacı:

Emniyet Müdürlüğü, söz konusu talimatın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri kapsamında hazırlandığını vurguladı. Talimatın amacı olarak; sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, okul, hastane, çocuk parkı, toplu taşıma araç durakları ve kamu kurumları gibi yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda insan sağlığını tehdit edebilecek başıboş hayvanların daha güvenli alanlarda toplanması ve hayvanların sağlık durumlarının gözetilmesi gösterildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların ve emniyet teşkilatı mensuplarının konuya hassasiyet göstermesi ve gerekli durumlarda ihbar hatlarının etkin kullanılması gerektiği ifade edildi. Kurum, talimatın hem insan hem de hayvan sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirtti.

Asılsız paylaşım yapan personele idari inceleme:

Emniyet kaynakları, hatırlatma niteliğindeki talimatın alt birimlerle paylaşılması sırasında içeriğin amaç dışı ve gerçek dışı ifadelerle saptırıldığını tespit ettiklerini bildirdi. Bu kapsamda, talimatın anlamını çarpıtan personele yönelik idari inceleme başlatıldığı ve ilgili hakkında yasal işlem sürecinin işletildiği kaydedildi.

Kurum, kamuoyunu yanıltan paylaşımların önüne geçilmesi ve benzer yanlış anlamaların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki adımların atılacağını belirtti. Emniyet yetkilileri, gerçek dışı bilgilerin hızla yayılabildiğine dikkat çekerek, resmi açıklamaların esas alınmasını istedi.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK ALT BİRİMLERE GÖNDERİLEN HATIRLATMA TALİMATININ SOSYAL MEDYADA ÇARPITILARAK PAYLAŞILMASI ÜZERİNE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDIĞINI DUYURDU.