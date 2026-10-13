Küçük mahallenin büyük dayanışması: Payas'ta balkon boşluğundaki güvercin kurtarıldı

Payas'ta balkon boşluğundan kurtarılan güvercin

Hatay'ın Payas ilçesinde, Karacami Mahallesindeki bir binanın balkon boşluğunda mahsur kalan güvercin, bölge sakinlerinin fark etmesiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Mahalle sakinleri, balkon boşluğunda çırpınan güvercini görüp durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

müdahale ve sonuç:

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, güvercin bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Kurtarılan kuş daha sonra kontrol edilip, doğal yaşamına devam etmesi için serbest bırakıldı.

PAYAS’TA BALKON BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALAN GÜVERCİN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK SERBEST BIRAKILDI.