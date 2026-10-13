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Kent ormanında temizlik etkinliği: doğaya saygı bireysel sorumlulukla başlar

Manisa Yunusemre Kent Konseyi ve Uncubozköy Mahalle Meclisi Kent Ormanı'nda çöp topladı; katılımcılar çöplerin kutulara atılmasının önemini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Kent ormanında temizlik etkinliği: doğaya saygı bireysel sorumlulukla başlar

etkinlikte yapılanlar:

Manisa'da Yunusemre Kent Konseyi ile Uncubozköy Mahalle Meclisi ortaklığında Kent Ormanı'nda düzenlenen temizlik etkinliğinde, ormanlık alana bırakılan çöpler toplandı. Etkinliğe Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, Kadın Meclisi Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi ve mahalle meclisi üyeleri katıldı.

Güzergâh üzerinde çöp kutuları olmasına rağmen atıkların ormanlık alana bırakılması dikkat çekti; katılımcılar atıkların toplanmasının yanı sıra alanın düzenlenmesi ve gelecekte benzer davranışların önlenmesi için farkındalık çalışmalarının önemine değindi.

yetkililerin vurguları:

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılıç, çöp kutularının bulunduğu alanlarda dahi atıkların doğaya bırakılmasının çevre duyarlılığı açısından sorun teşkil ettiğini belirtti. Kılıç, doğal alanlarımızı korumanın hepimizin sorumluluğu olduğunu ve vatandaşlardan çöplerini çöp kutularına atmalarını beklediklerini ifade etti.

Kılıç ayrıca, Belediye Başkanı Semih Balaban öncülüğünde yürütülen çalışmaların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Yunusemre hedefiyle çevre bilincini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Etkinlik, hem sahada yapılan temizlik çalışması hem de bireysel davranış değişikliğinin önemine dikkat çekmesi bakımından yerel çevre duyarlılığını canlı tutmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

MANİSA’DA YUNUSEMRE KENT KONSEYİ VE UNCUBOZKÖY MAHALLE MECLİSİ TARAFINDAN KENT ORMANI’NDA...

MANİSA’DA YUNUSEMRE KENT KONSEYİ VE UNCUBOZKÖY MAHALLE MECLİSİ TARAFINDAN KENT ORMANI’NDA DÜZENLENEN TEMİZLİK ETKİNLİĞİNDE, DOĞAYA ATILAN ÇÖPLER TOPLANDI. GÜZERGÂH ÜZERİNDE ÇÖP KUTULARI BULUNMASINA RAĞMEN ATIKLARIN ORMANLIK ALANA BIRAKILMASI DİKKAT ÇEKERKEN, ÇEVRE TEMİZLİĞİNİN BİREYSEL SORUMLULUKLA MÜMKÜN OLDUĞUNA VURGU YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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