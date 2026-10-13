Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

Gürün'de bozkurtun izini süren sürücünün görüntüsü

Hacı Mercan Kaya, Sivas'ın Gürün ilçesinde şehir merkezine inen ve beslenme arayışında olduğu görülen bozkurtu otomobiliyle takip ederek görüntüledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gürün'de bozkurtun izini süren sürücünün görüntüsü

Gürün'de bozkurt araçla takip edildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde yerleşim yerine inen bir bozkurt, sürücü Hacı Mercan Kaya tarafından otomobille takip edilip görüntülendi. Kurtun beslenme arayışında olduğu ve Çayboyu mahallesi civarında yola indiği belirtildi.

görüntü anı:

Kaya, Gürün merkezden Bahçeiçi köyüne giderken karşılarına çıktığını anlatarak, "Gerçekten çok güzel bir kurttu. İlçe merkezinde de ilk defa böyle bir durumla karşılaştım." dedi. Sürücü, kurtun aracın önüne düşmesinin ardından bir süre onun peşinden gittiğini ifade etti.

takip ve kayboluş:

Yolda koşar şekilde ilerleyen kurt, kısa bir süre sürücünün önünde kaldıktan sonra yol kenarına çıkarak izini kaybettirdi. Olay, ilçede nadir görülen bu tür yakın karşılaşmalardan biri olarak kayda geçti.

VATANDAŞ HACI MERCAN KAYA

VATANDAŞ HACI MERCAN KAYA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçinin korunması için harekete geçildi: İslahiye'de yaban domuzlarına sürek a...
images

Karabük üniversitesi iklim gündemine 13 proje taşıyacak
images

Başkan Yalçın’dan artrit farkındalığına ve yeşile adım
images

Sumak zamanı: Andırın'da aile bahçelerinden sofralara

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'nın sofraları İstanbul'da: yerel üreticiler ve sürdürülebilirlik ön planda

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi