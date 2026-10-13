Gürün'de bozkurtun izini süren sürücünün görüntüsü

Gürün'de bozkurt araçla takip edildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde yerleşim yerine inen bir bozkurt, sürücü Hacı Mercan Kaya tarafından otomobille takip edilip görüntülendi. Kurtun beslenme arayışında olduğu ve Çayboyu mahallesi civarında yola indiği belirtildi.

görüntü anı:

Kaya, Gürün merkezden Bahçeiçi köyüne giderken karşılarına çıktığını anlatarak, "Gerçekten çok güzel bir kurttu. İlçe merkezinde de ilk defa böyle bir durumla karşılaştım." dedi. Sürücü, kurtun aracın önüne düşmesinin ardından bir süre onun peşinden gittiğini ifade etti.

takip ve kayboluş:

Yolda koşar şekilde ilerleyen kurt, kısa bir süre sürücünün önünde kaldıktan sonra yol kenarına çıkarak izini kaybettirdi. Olay, ilçede nadir görülen bu tür yakın karşılaşmalardan biri olarak kayda geçti.

VATANDAŞ HACI MERCAN KAYA