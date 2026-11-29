Cenaze töreni ve katılımcılar:

Uşak'ta bir işletmenin bahçe duvarına çarpan otomobilde yaşamını yitiren Astsubay Mehmet Bulanmaz, eşi polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz ve kayınvalidesi Lale Sağsöz için Erzurum'da cenaze töreni yapıldı. Tören Narmanlı Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla gerçekleşti. Yakınlarının tabutlara sarıldığı anlar ve aile fertlerinin feryatları törene katılanların duygulanmasına neden oldu.

Törene katılan isimler ve uğurlama:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmur Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile çok sayıda polis, asker ve vatandaş törene katıldı. Cenaze namazı sonrası Mehmet Bulanmaz'ın naaşı defnedilmek üzere Tortum Bağbaşı Mahallesi'ne gönderildi; eşi ve kayınvalidesi ise Erzurum Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza ve sağlık durumu:

Kaza, Uşak Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. 06 AJ 0643 plakalı otomobili kullanan Mehmet Bulanmaz (27), sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu işletmenin bahçe duvarına çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç sürücüsü Mehmet Bulanmaz, eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve araçtaki yolcu olan kayınvalide Lale Sağsöz (62)'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan A.M.K. (4) ve B.K. (37) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; her iki hastanın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Ölenlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna sevk edildi.

aile ve yolculuk bilgileri:

Çiftin Hatay'da yaşadığı, bir yakınlarının Manisa'daki nişan törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi. Astsubay Mehmet Bulanmaz'ın Reyhanlı ilçesinde görev yaptığı, polis memuru Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz'ın ise Manisa'da görevliyken eş durumu nedeniyle kısa süre önce Hatay'a tayin olduğu, çiftin 26 Ağustos'ta Erzurum'da evlendiği belirtildi.

Cenaze töreni boyunca aile fertleri ve yakınlarının derin üzüntüsü dikkat çekti; törene katılanlar başsağlığı dileklerini iletti ve kayıpların yakınlarına destek verdi.

Bu acıya yürek dayanmaz...Kazada vefat eden astsubay, polis memuru eşi ve kayınvalidesi gözyaşları ile ebediyete uğurlandı