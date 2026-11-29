Proje ve uygulama alanı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), kentin tarımsal mirası içinde özel bir yeri olan atalık karakılçık buğdayının korunması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir üretim projesi başlattı. Proje kapsamında 1 ton tohumluk karakılçık temin edildi ve Hatay Saadet-Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Lisesi iş birliğiyle 35 dekarlık bir alanda ekim ve yetiştiricilik çalışmaları yürütülecek.

Eğitimde uygulamalı yaklaşım:

Projenin eğitim bölümünde öğrencilere karakılçık buğdayının tarihçesi, geleneksel tarımdaki yeri ve atalık tohumların korunmasının önemi anlatıldı. Öğrenciler, ekimden hasada kadar tüm üretim aşamalarına katılarak tarımsal uygulamaları yerinde deneyimleyecek; tohum seçimi, bakım, gübreleme ve hasat süreçlerinde pratik bilgi edinecekler.

Geçmiş projelerin etkisi ve dağıtım:

HBB daha önce yürüttüğü "Her Tohum Bir Gıda" projesi kapsamında okulun 52 dekarlık arazisinde buğday üretimine destek sağlamıştı. O projede tohum, gübre, teknik personel ve hasat desteği verildi; elde edilen ürünler Beşler Un Fabrikası'nın katkısıyla ücretsiz una dönüştürülerek Hatay'ın 15 ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yeni proje, hem atalık tohumların neslinin devamını amaçlıyor hem de genç kuşakların geleneksel tarım bilgisini uygulamalı şekilde kazanmasını hedefliyor.

HBB'nin bu girişimi, yerel tarımsal çeşitliliğin korunması ve kırsal eğitim imkanlarının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HATAY’DA KARAKILÇIK BUĞDAYININ ÜRETİMİ VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK UYGULAMALI TARIM EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.