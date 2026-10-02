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Erzurum’da veteriner gıda hijyeni alanında uluslararası buluşma tamamlandı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğindeki XI. Uluslararası Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, akademi ve sektör temsilcilerini gıda güvenliği ekseninde buluşturdu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum’da veteriner gıda hijyeni alanında uluslararası buluşma tamamlandı

XI. uluslararası katılımlı veteriner gıda hijyeni kongresi sona erdi

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ev sahipliğinde düzenlenen XI. Uluslararası Katılımlı Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcisini Erzurum'da bir araya getirdi.

Katılım ve temsilciler:

Kongreye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Atasever ile alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, disiplinler arası iletişimi ve sektör-akademi iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

Bilimsel program ve öncelikli konular:

Üç gün süren kongrede, gıda güvenliği, gıda mikrobiyolojisi, halk sağlığı, sürdürülebilir gıda teknolojileri ve güncel mevzuat gibi veteriner gıda hijyeni açısından kritik başlıklar ele alındı. Sözlü ve poster bildirileri üzerinden genç araştırmacıların çalışmalarına alan açılırken, oturumlar uzmanların deneyim paylaşımı ve tartışmalarına olanak tanıdı.

Kongrede ayrıca güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi; farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla politika ve uygulama önerileri öne çıkarıldı. Başarılı çalışmalar düzenlenen ödül töreniyle taltif edildi ve genç araştırmacılara cesaret veren geri bildirimler sağlandı.

Kültürel etkinlikler ve ağ kurma:

Bilimsel programın yanı sıra Erzurum'un tarihî ve kültürel zenginliklerini tanıtmaya yönelik gezi ve sosyal etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler, katılımcılar arasında mesleki etkileşimi artırdı ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılmasına katkı sundu. Kongre, akademik bilgi paylaşımının ötesinde sektörel temasların güçlendiği bir platform işlevi gördü.

Kongre sürecinde bilimsel buluşma ile bölgesel tanıtımın entegre edilmesi, hem katılımcı memnuniyetini artırdı hem de Erzurum'un ev sahipliği kapasitesini vurguladı.

Kapanış oturumunda kongrenin bir sonraki ev sahibi olarak Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi belirlendi ve kongre bayrağı devir teslimi yapılarak geleneksel paylaşım zincirinin devamı sağlandı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongre, bilimsel oturumları, genç araştırmacılara sunduğu olanaklar ve sosyal programlarıyla veteriner gıda hijyeni alanındaki güncel çalışmaların değerlendirilmesine ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sağladı. Kongrenin gerçekleşmesine destek veren Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, Kongre Düzenleme Kurulu, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, sponsorlar ve tüm paydaşlara teşekkür edildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI EV...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BESİN/GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN XI. ULUSLARARASI KATILIMLI VETERİNER GIDA HİJYENİ KONGRESİ, NENEHATUN KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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