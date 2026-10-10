Adliye önündeki şüpheli paket fünye ile kontrollü şekilde imha edildi

Olay, öğle saatlerinde Aydın Adliyesi önündeki durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aliminyum folyoya sarılı bir paket ihbarı üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

operasyon ve güvenlik önlemleri:

Ekipler sokağı trafiğe kapatarak yaya ve araç girişini engelledi. Bomba imha ekipleri şüpheli paketi güvenlik prosedürleri kapsamında fünye ile patlattı.

inceleme ve soruşturma:

Patlamanın ardından paketin boş çıktığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin etrafa saçılan parçalar üzerinde inceleme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından sokak trafiğe açıldı; soruşturma sürüyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE ADLİYE ÖNÜNDEKİ DURAKTA BULUNAN ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILIRKEN, PATLAMA SONRASI OLAY YERİ EKİPLERİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI.