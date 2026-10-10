Kutu kutu anılar Samsunlu sağlık çalışanının 3 milyonluk lego ve model araba birikimi

Samsun'da yaşayan 37 yaşındaki sağlık çalışanı Erdi Erol, 17 yıldır süren hobisini ciddi bir koleksiyona dönüştürdü. Üniversite yıllarında başlayan model araba merakı zamanla lego setlerine de kaydı ve bugün evinde yaklaşık bin model araba ile 500'e yakın lego seti barındırıyor.

Koleksiyonun kapsamı:

Erol'un biriktirdiği parçaların tahmini değeri 3 milyon TL'yi aşıyor. Bazı setleri kutularında sakladığını, evde yer kalmadığı için yapılmayı bekleyen pek çok setin bulunduğunu ifade ediyor. Koleksiyondaki maddi açıdan en değerli parçalar arasında Eyfel Kulesi ve Titanik modelleri öne çıkıyor.

Eğitim ve etkinlik çalışmaları:

Kendi markasını kurduğunu belirten Erol, çevresindeki çocuklarla ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Yakın çevresinin çocuklarını kabul ederek legoyla üretme ve oyun odaklı atölyeler yapıyor; amaç çocuklarda yaratıcılığı ve el becerilerini teşvik etmek. Erol, lego ile uğraşmanın çocukların el becerilerini geliştirdiğini ve sosyal davranışlarda olumlu etkiler bıraktığını vurguluyor.

Etkinliklerde çocukların hem büyüklerine hem küçüklerine karşı saygı ve paylaşım yönlerinin geliştiğini gözlemlediğini söyleyen Erol, ailelere imkânları ölçüsünde çocuklarını legoyla tanıştırmalarını tavsiye ediyor.

Müze ve kafe hedefi:

Gelecek planları arasında Karadeniz Bölgesi'ne lego konseptli bir kafe ve müze kazandırmak bulunan Erol, Alaçatı'daki örneğe atıfta bulunarak benzer bir mekanı bölgesine taşımak istediğini belirtiyor. Bu hedefin maddi boyutu olduğunu söyleyen Erol, kendi çabası ve birikimiyle adım adım ilerlediğini, inşallah projeyi hayata geçireceğini ifade ediyor.

Erdi Erol'un hikayesi, hobi düzeyindeki bir merakın sabır ve düzenle nasıl değerli bir koleksiyona dönüşebileceğinin örneğini veriyor. Koleksiyonun sergilenmesiyle hem yerel kültüre katkı hem de çocuklara yönelik eğitim fırsatları yaratılması hedefleniyor.

KOLEKSİYONUNUN MEVCUT MALİYETİNİN 3 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE OLDUĞUNU BELİRTEN EROL, EVİNDE YER KALMADIĞI İÇİN BAZI LEGO SETLERİNİ VE MODEL ARABALARINI KUTULARINDA MUHAFAZA ETTİĞİNİ, YAPMAYI BEKLEYEN ÇOK SAYIDA SETİNİN DE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.