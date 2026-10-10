Balıkesir'de kent konseyleri birliği toplantısı: Sevinç Baykan Özden 18. dönem başkanı

Balıkesir ev sahipliğinde ulusal toplantı

Balıkesir’in Pamukçu Onhann Termal Hotel’de düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ulusal Toplantısı ve 18. Dönem Devir Teslim Töreni’nde Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden birliğin 18. dönem başkanlığını devraldı. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Türkiye Kent Konseyleri Birliği 17. Dönem Başkanı Ahmet Kapanoğlu ile farklı illerden kent konseyi temsilcileri, muhtarlar, parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

devir teslim ve anma:

Tören sırasında Ahmet Akın, yakın zamanda elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ordu Kent Konseyi Genel Sekreteri Dursun Biran Yılmaz’ı rahmetle andı ve kent konseyleri camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Akın, toplantı vesilesiyle Balıkesir’deki konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek kentlerin farklı ihtiyaç ve imkanlarına rağmen ortak bir sorumluluk etrafında birleşilmesi gerektiğini vurguladı.

Akın, kent konseylerini "bütün bu sesleri aynı masa etrafında buluşturan çok değerli yapılar" olarak nitelendirirken, yerel yönetimlerin bu sesi duyarak ortak aklı yönetimin parçası haline getirmesinin önemine dikkat çekti. Konuşmasında Balıkesir’in devletçi yaklaşımı ve kent paydaşlarıyla oluşturulan takım ruhuna dikkat çekerek hedeflerinin "Balıkesir’i hak ettiği noktaya çıkarmak" olduğunu söyledi.

kent konseylerinin rolü ve yeni döneme bakış:

Ahmet Akın konuşmasında, "Gönülde millet, gönülden hizmet" anlayışıyla ayrımcılığın ortadan kalktığını ve birlik ile beraberliğin öne çıktığını ifade etti. Akın, Balıkesir’in Milli Mücadele ruhuyla herkesi kucakladığını belirterek, kent konseylerinin çalışmalarına desteğin devam edeceğini; "Güçlü şehirler, güçlü bir Türkiye’nin temelidir" mesajını verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise Sevinç Baykan Özden’i tebrik ederek kent konseylerini bir şehrin hafızası ve yerel demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak tanımladı. Ustaoğlu, Özden’in öncülüğünde birliğin çalışmalarının şehirlerin gelişmesine ve ülkenin büyümesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç toplantıda insanlara hizmet anlayışının önemine vurgu yaparken, CHP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Serkan Sarı da Sevinç Baykan Özden’e güven duyduklarını ve başarı dilediklerini ifade etti.

başkanın mesajı:

18. Dönem Başkanı olarak söz alan Sevinç Baykan Özden, görevi devralırken duyduğu gururu paylaştı ve Ordu Kent Konseyi Genel Sekreteri Dursun Biran Yılmaz’ı yad etti. Özden, başkanlığı Eskişehir’den Ahmet Kapanoğlu’ndan devralmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti ve kent konseylerinin farklı coğrafya, kültür ve siyasi görüşlerden gelen paydaşları bir araya getiren kurumsal bir ağ olduğunu vurguladı.

Özden, birlik çatısı altında ortak akıl ve iş birliğiyle çalışacaklarını, kentlerin geleceğine katkı sağlayacak somut projeler üretme hedefinde olduklarını söyledi ve katılımcılara Balıkesir’deki misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Program, Balıkesir’de kent konseyleri ağının güçlendirilmesi, yerel demokrasi ve ortak akıl ilkelerinin öne çıkarılması vurguları ile sona erdi; yeni dönemin kentler ve ülke için hayırlı olması temennileri paylaşıldı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN VE EŞİ ARBİL AKIN, PAMUKÇU ONHANN TERMAL HOTEL'DE DÜZENLENEN TÜRKİYE KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ ULUSAL TOPLANTISI VE 18. DÖNEM DEVİR TESLİM TÖRENİ'NE KATILDI.