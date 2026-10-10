Üniversitelerde akran rehberliğiyle uluslararası öğrencilerin uyumu güçlendiriliyor

Etkinlikten öne çıkanlar:

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerle Akran Rehberliği ve Ortak Akıl Etkinliği", uluslararası öğrencilerin sosyal uyumunu artırmak ve Türk gençlerle birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. İki günlük program Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı ve programa dokuz üniversiteden Türk ve uluslararası öğrenciler, akademisyenler ile idari birim temsilcileri katıldı.

Programa Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakaya, Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ahmet Dalkıran, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Temsilcisi Dea Carmelo, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Kıdemli Program Koordinatörü Shabari Nair ve Hacettepe Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhat Öztürk de katılarak etkinliğin çıktıları ve hedefleri hakkında görüş bildirdi.

Çalışma yöntemi ve katılımcılar:

Etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden katılımcılar yer aldı. Program, Göç İdaresi Başkanlığı'nın "Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler" başlıklı sunumuyla başladı ve katılımcı, yenilikçi yöntemler benimsendi.

Çalışmalar, Türk ve uluslararası öğrencilerin oluşturduğu karma masalarda akademisyenlerin moderasyonu altında yürütüldü. Katılımcılar, dil desteği, sosyal etkileşim, eğitim ve toplumsal hayata katılım ile aidiyet duygusu başlıklarında ihtiyaçları belirledi; bu ihtiyaçlar akran desteğiyle karşılanabilecek konular ile kurumsal destek gerektiren konular olarak iki kategoriye ayrıldı.

Model tasarımları, değerlendirme ve sürdürülebilirlik:

Programın ikinci bölümünde her masa kendi akran rehberliği modelini tasarladı. Gruplar tasarımlarında hedef kitleyi, ölçülebilir hedefleri ve sürdürülebilirlik planını belirledi; ayrıca Türk ve uluslararası öğrencileri bir araya getirecek ortak etkinlik önerileri oluşturuldu. Sunulan modeller jüri tarafından ihtiyaçlara uygunluk, uygulanabilirlik, kapsayıcılık, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildi.

Etkinlik sayesinde öğrenciler çözüm sürecinin aktif bir parçası oldu; öneriler hem günlük yaşamda karşılaşılan pratik zorluklara hem de sosyal aidiyet ve etkileşim eksikliklerine odaklandı. Bu yaklaşım, akran rehberliğinin hem bireysel sorun çözümünde hem de toplumsal entegrasyona katkısında önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Pilot uygulamalar ve genişleme hedefi:

Göç İdaresi Başkanlığı, geliştirilen önerileri değerlendirip pilot uygulamalara ve kurumsal mekanizmalara dönüştürmeyi hedefliyor. Akran rehberliği modellerinin öncelikli amacı, uluslararası öğrencilerin dil, sosyal hayat ve günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri akran desteğiyle hafifletmek ve Türk ile uluslararası gençler arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek.

Elde edilen çıktılar, ilerleyen aşamalarda Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilecek uyum modellerine katkı sunması bekleniyor. Ayrıca Göç İdaresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası öğrenci sayısını uzun vadede 1 milyona çıkarma hedefi doğrultusunda benzer uyum çalışmalarını daha geniş kapsamda sürdürecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI UYUM VE İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SOSYAL UYUMUNU VE TÜRK GENÇLERLE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ‘ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERLE AKRAN REHBERLİĞİ VE ORTAK AKIL ETKİNLİĞİ’, DOKUZ ÜNİVERSİTEDEN TÜRK VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.