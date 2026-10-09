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Erzurum'da yolların bilançosu: 9 ayda 29 can, 2 bin 689 yaralı

Erzurum'da 2026'nın ilk 9 ayında emniyet ve jandarma bölgelerinde 1 bin 540 ölümlü-yaralanmalı kaza kaydedildi; 29 kişi öldü, 2 bin 689 yaralandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da yolların bilançosu: 9 ayda 29 can, 2 bin 689 yaralı

Erzurum'da 9 aylık trafik bilançosu:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum'da 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 1 bin 540 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 29 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 689 kişi yaralandı.

Eylül ayı gelişmeleri:

Eylül ayında kayıtlara geçen ölümlü-yaralanmalı trafik kazası sayısı 205 olarak bildirildi. Aynı ay içinde ayrıca 252 maddi hasarlı kaza kayda geçti. Eylül ayındaki olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti, 356 kişi yaralandı.

emniyet ve jandarma bölgelerinin dağılımı:

Yılın ilk 9 ayında emniyet sorumluluk bölgesinde 1 bin 356, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 184 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Aynı dönemde maddi hasarlı kazalar emniyet bölgesinde 2 bin 302, jandarma bölgesinde 158 olarak kaydedildi; toplam maddi hasarlı kaza sayısı 2 bin 460 oldu.

Veriler, Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlandı ve kent genelindeki kaza sayıları ile yaralanma ve can kaybı verileri arasındaki farkın büyüklüğünü gösteriyor. Yetkililer tarafından açıklanan bu istatistikler, trafik güvenliği önlemlerinin önemine işaret ediyor.

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA EMNİYET VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE TOPLAM 1 BİN 540...

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA EMNİYET VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE TOPLAM 1 BİN 540 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN, KAZALARDA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 689 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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