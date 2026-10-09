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Aksaray'da kablo hırsızları JASAT takibiyle yakalandı

Aksaray'da telefon ve enerji nakil kablolarını çaldıkları iddiasıyla H.H.G. ve R.A.T., JASAT'ın takibiyle yakalandı, mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksaray'da kablo hırsızları JASAT takibiyle yakalandı

Aksaray'da hırsızlık olayının kronolojisi

Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesi sınırlarında, bölgedeki telefon hatları ile enerji nakil kablolarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

operasyon ve gözaltılar:

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, kimlikleri belirlenen H.H.G. (20) ve R.A.T. (23) isimli şahıslar Aksaray merkezde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi.

mahkeme süreci ve ele geçen deliller:

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda 1 merdiven, 1 demir kesme makası, 1 kerpeten, 2 eldiven ile kablo parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler ve yasal süreç Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ediyor.

AKSARAY’DA HABERLEŞME VE ENERJİ NAKİL KABLOLARINI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ JASAT EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU...

AKSARAY’DA HABERLEŞME VE ENERJİ NAKİL KABLOLARINI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ JASAT EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU OPERASYONLA YAKALANDI. 2 ŞAHISTA ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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